Co vás osobně přesvědčilo nastoupit do BYD?

BYD jsem zaznamenal už před lety. Jejich vize mobility budoucnosti mě uchvátila, jejich technologický náskok, který oni podle mě mají vůči každé čínské nebo světové automobilce, je neskutečný. Oslovila mě i rychlost, kterou rostou. Navíc po šestnácti letech v Harleyi jsem chtěl také změnu. Byl jsem ve správnou chvíli na správném místě. Získat místo v BYD nebylo jednoduché, jejich rekrutační proces je skutečně složitý. Chtějí si být stoprocentně jistí, že na tyto pozice nabírají lidi, kteří to zvládnou. Dokážou se srovnat s čínskou kulturou, s rychlostí jejich práce, s cíli a očekáváním, které značka na trzích má.

Čím jste Číňany přesvědčil, že si mají vybrat vás?

To je otázka spíše na ně, nicméně mám za sebou poměrně dlouhou, bohatou, a hlavně úspěšnou kariéru jak v automotive byznysu u značek jako Fiat nebo Ford, tak posledních patnáct let v Harleyi-Davidsonu. V něm jsem působil jako regionální ředitel pro východní Evropu, Rusko, Blízký východ, Afriku, západní Evropu, rok jsem šéfoval Kanadu. To byly patrně důvody, proč jsem dostal důvěru.

Česko patří k těm evropským trhům, které na elektromobilitu přecházejí nejpomaleji. Čím chcete překonat negativní sentiment řady spotřebitelů vůči čistě elektrickým vozům, který v tuzemsku dle vícero průzkumů je relativně silný?

Trpělivou prací, budováním povědomí o značce a technologiích. Chceme co nejvíce lidí dostat za volanty našich modelů, aby si vyzkoušeli, že elektromobilita nebo plug-in hybrid technologie nejsou nucené zlo, ale že to je něco, co patří k pokroku.

Jaké konkurenční výhody by mohl mít BYD v Česku oproti jiným značkám?

Na trh vstupujeme sebevědomě, byť s pokorou. Hlavním cílem je vybudovat povědomí o značce, produktech, vybudovat kvalitní dealerskou prodejní a servisní síť. Vstupujeme s technologicky velmi vyspělým produktem a já se těším, až si ho zákazníci budou moci vyzkoušet na vlastní kůži. V tuto chvíli jdeme na český trh se třemi modely, tedy s jedním sedanem v segmentu D, který se jmenuje BYD Seal. A potom s dvěma SUV modely: Sealion 7, což je náš nejnovější model, a Seal U DM-i. Druhý jmenovaný je hybridní model, který spojuje to nejlepší z obou světů.

Během konference jste zmínil, že to u tří modelů pro český trh zdaleka neskončí a ještě letos přijdou další. Kolik jich celkem bude? Nabídnete i menší a levnější modely? Cena stávajících začíná zhruba na milionu korun.

Zatím nemohu komentovat budoucí plány. Plánujeme ale spuštění dalších modelů, svou roli sehraje i poptávka trhu. Jsem přesvědčen, že pokud poptávka bude vhodná na spuštění modelů jako Atto 2 a Atto 3, tak je nabídneme také.

Který z nyní uvedených modelů bude podle vás nejprodávanější?

Seal U DM-i, tedy plug-in hybridní technologie s dojezdem přes tisíc kilometrů. Podle mého názoru totiž pro klasického konzervativního uživatele spalovacích modelů představuje nejjednodušší přechod k elektromobilitě.

Celosvětové prodeje BYD loni vzrostly o 41 procent na 4,3 milionu, stal se sedmou největší automobilkou na světě. Jakého růstu prodejů byste rádi dosáhli v Evropě?

BYD vstoupil do Evropy před několika lety, je to pro nás prioritní trh, samozřejmě vedle čínského. Prodeje rostou dvouciferně každým rokem. Naším hlavním cílem je především budovat povědomí o značce, produktech a mít spokojené zákazníky.

Kolik vozů v Česku je nutné prodat, abyste expanzi hodnotili jako úspěšnou?

Nechci komentovat konkrétní počty, samozřejmě interní plány máme.

Nejlevnější verze vlajkové lodě Sealion 7 začíná na 1198 tisících korunách, v případě modelů Seal U DM-i a Seal startuje na 966 a 1148 tisících. Budou se ceny v příštích měsících výrazněji měnit?

Jsou to standardní zaváděcí ceny na český trh. V blízké době je rozhodně neplánujeme ani snižovat, ani zvyšovat.

Evropská komise uvalila dodatečná cla na vozy vyráběné v Číně a dovážené do Evropy. Jak tím ovlivnila výši cen v Česku nabízených vozů BYD?

To nemohu komentovat. Tím, že otevřeme továrnu v Maďarsku, se BYD de facto stane evropským výrobcem, což je pro nás velice důležité. A samozřejmě vozy vyrobené v Maďarsku, předpokládáme, budou osvobozeny od cel.

Takže v Česku uvedené modely budou moci zlevnit?

Nechte se překvapit.

Jak bude vypadat vaše síť dealerství a servisů v Česku?

Nyní máme smluvně podepsaného partnera Louda Auto a v blízké době otevřeme tři pobočky v Praze, Poděbradech a v Teplicích. Ve velmi krátké době se dál rozšíříme, celkovým cílem je třicet prodejních a servisních center v Česku, a to ještě letos. Nejvíce jich bude v Praze, Brně, Ostravě a v krajských městech.

Kterou společnost na českém trhu považujete za nejbližšího konkurenta?

Každou, která vyrábí modely se spalovacím motorem. Je důležité zmínit, že vizí BYD je ochladit Zemi o jeden stupeň Celsia. To nezní jako zrovna vysoké číslo, ale podle vědců může být ten jeden stupeň jazýčkem na vahách. Skutečně může docházet k hrozným přírodním katastrofám. Společně s dalšími výrobci elektromobilů se proto snažíme prosazovat zelenou energii, elektromobilitu. Doufejme, že i tradiční výrobci spalovacích motorů budou na této cestě s námi.

Čínských značek přichází i na český trh v poslední době spousta, například MG, DongFeng, Omoda, Jaecoo, BAIC… Jak se chcete odlišit?

To je jednoduché. BYD není klasická autoznačka. My jsme super technologická firma. To znamená, že přinášíme produkty, které jsou jasným lídrem technologií. To je naše největší výhoda.

Prozradíte, jakým rozpočtem na marketing BYD v Česku disponuje? S kolikačlenným týmem v Česku pracujete?

Neprozradím. Tým je zatím velmi malý, jsou to jednotky lidí. V průběhu několika týdnů se rozroste o standardní funkce jako u každého importéra. Porosteme na dvacet dvacet pět lidí.

Většinou to budou lidé z Česka, nebo z Číny?

Myslím, že to bude přirozený mix. Některé funkce je lepší obsadit čínskými kolegy a jiné místními.

Například?

Třeba logistika je velice důležitá věc pro každou automobilku. A z mého pohledu by logistik měl být Číňan. S logistikou totiž bude hodně práce.

Automobilka BYD oznámila, že výrobu v budované maďarské továrně spustí ještě letos. Poputují odtamtud nějaké modely i na český trh? Až dosud sem BYD dodává vozy vyráběné v Číně.

Mohu pouze potvrdit, že vozy vyrobené v Maďarsku půjdou na český i slovenský trh.