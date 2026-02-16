Jaderný megaprojekt Dukovany pokračuje podle plánu. První blok má běžet v roce 2036
- Příprava dvou nových jaderných bloků v Dukovanech pokračuje podle plánu.
- Projekt za zhruba 407 miliard korun má realizovat korejská KHNP, první blok má být spuštěn v roce 2036.
- Vláda posiluje zapojení českých firem, které by se měly podílet na 60 procentech zakázky.
Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového harmonogramu. V příštím roce by tak projekt měl získat platné stavební povolení, samotná stavba by měla začít v roce 2029. Na dnešní tiskové konferenci po setkání se svým korejským protějškem Kim Čung-Kwanem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). První blok by měl být zprovozněn v roce 2036.
Stavba nových jaderných bloků v Česku má být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.
„Časový harmonogram se dodržuje. Dva klíčové termíny, jako je získání stavebního povolení v roce 2027 a zahájení stavby v roce 2029, jsou dosažitelné. Žádné zdržení zatím nehrozí,“ uvedl Havlíček po setkání s korejským ministrem.
Jednání se uskutečnilo na ministerském výboru, který by se měl konat každé tři měsíce za účasti ministrů obou zemí, zapojení by měli být i zástupci firmy Elektrárna Dukovany II a společnosti KHNP. Výbor bude podle Havlíčka kontrolovat dodržování harmonogramu, finančních plánů i pokrok při zapojování českých firem do stavby.
Další dvě smlouvy podepsány
Po jednání výboru byly na úřadu vlády slavnostně podepsány další dvě smlouvy, které zajišťují zapojení českých firem do projektu. Dodávku parních turbín zajistí plzeňský Doosan Škoda Power, smlouvu o poradenství například k licencování pak s Korejci uzavřela společnost Energoprojekt Praha. Podpisy navazují na první smlouvy KHNP s českými dodavateli z loňska.
Havlíček v této souvislosti zopakoval, že český průmysl by se měl podílet na 60 procentech projektu. „Máme garance, že se každý tendr bude pečlivě vyhodnocovat. Budeme se ptát, proč například české firmy případně v jednotlivých zakázkách neuspěly,“ řekl Havlíček. Podle něj je také důležité, jaké produkty budou české firmy dodávat. Cílem je, aby se podílely především na zakázkách s vyšší přidanou hodnotou.
Příprava výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech mezitím pokračuje geologickými průzkumy lokality. Byly zahájeny loni v srpnu, celkově je plánováno až 300 vrtů. Průzkumy by měly trvat přibližně rok.