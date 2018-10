Jihokorejci otevřeli u Žatce další továrnu, do rozšíření výroby drátů investovali miliardu | E15.cz

Společnost Kiswire vyrábí dráty a kordy, což jsou výztuže, do pneumatik od roku 2017. „Nová hala je strategickou investicí naší společnosti v České republice. Umožní nám zajistit rostoucí poptávku přímo z Evropy, a snížit tak dovozy z našich výrobních závodů v Asii,“ uvedl manažer Václav Skála. Společnost se před lety rozhodla pro žateckou průmyslovou zónu s ohledem na dostupnost na německý trh a k zákazníkům.

V nové hale dlouhé 300 metrů se letos budou vyrábět hlavně vzorky. Celková kapacita se zvýší na 27 tisíc tun drátů a kordů ročně. Ve třetí plánované etapě to bude v roce 2024 zhruba 36 tisíc tun ročně.

Společnost nyní zaměstnává v zóně zhruba 100 lidí. „Zůstaneme i do budoucna spíše rodinnou firmou, celkově plánujeme zaměstnat zhruba 300 až 350 lidí,“ řekl ČTK ředitel výrobního závodu Michal Vafka. Továrna podle něj není typickou montovnou. „Přijde k nám materiál, který zušlechťujeme, dáváme mu velkou přidanou hodnotu, to je naše výhoda oproti sousedům v zóně,“ uvedl Vafka.

Firma nyní poptává dělníky, elektrikáře, údržbáře. Průmyslová zóna Triangle, která vznikla z bývalého vojenského letiště, leží na rozhraní okresů Most, Chomutov a Žatec. V evidenci úřadu práce těchto tří okresů je zhruba 13 tisíc osob. „Z toho je víc jak 6000 lidí, kteří jsou v evidenci do šesti měsíců, to jsou osoby, které by měly mít pracovní návyky, a to je potenciál pro zaměstnavatele v zóně nebo jinde,“ řekl ČTK ředitel lounského úřadu práce Vratislav Pražák. Úřad práce v Lounech má nahlášeno od zaměstnavatelů z Trianglu 180 volných pracovních míst.

Kiswire patří mezi největší producenty ocelových drátů a lan na světě. V české továrně vyrábí patní lanka, což jsou vysoce pevné ocelové bronzem pokovené dráty, které slouží jako výztuha pneumatik pro auta, a v nové haly kordy.

Produkty z továrny na severu Čech míří k nejvýznamnějším výrobcům pneumatik napříč Evropou, mezi její největší zákazníky patří firmy Continental, Hankook, Michelin, Pirelli a další renomované značky. Zákazníkem bude také firma Nexen Tire, která by měla rozjet výrobu zřejmě v příštím roce, během kterého by měla postupně zaměstnat až 1000 lidí.