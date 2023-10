Jsme připraveni stávkovat, varují odbory ze Škoda Auto | e15.cz

Přistoupí-li Českomoravská konfederace odborových svazů ke stávce proti vládou chystanému konsolidačnímu balíčku, zúčastní se jí také veškeré odborové organizace Škody Auto. Vyplývá to z průzkumu podnikové rady mladoboleslavské automobilky. Rada napříč svými členy zjišťovala, nakolik jsou připraveni případně stávkovat proti vládnímu „útoku na zaměstnance“, jak pojmenovávají snahu kabinetu snížit masivní schodek státního rozpočtu.

Stávkovou pohotovost vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů již v polovině května. Nesouhlasí především s rušením daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, s možným znovuzavedením karenční doby nebo změnou ohledně daňového uznávání odborových příspěvků. Jelikož od vyhlášení pohotovosti uplynulo pět měsíců, škodovácké odbory si u členů ověřily jejich odhodlanost.

„Zaměstnanci jsou nadále připraveni jít do stávky. Devadesát osm procent dílenských organizací v Mladé Boleslavi plus Kvasiny a Vrchlabí (sto procent) je připraveno jít do stávky ne proti společnosti Škoda, ale proti nespravedlivému a nesprávnému rozhodnutí státu,“ píše týdeník Škodovácký odborář.

Uvádí také, že předseda představenstva automobilky Klaus Zellmer společně s předsedou podnikové rady Jaroslavem Povšíkem dříve napsali dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS), aby benefity coby „zdravý a výkonný nástroj“ byly zachovány. Dostalo se jim však odmítavé odpovědi. Tvrdí ale, že je v jejich úsilí podporuje primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS).

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, která sdružuje asi osm set tisíc členů, pro e15 sdělil, že jelikož vláda zatím neschválila konsolidační balíček, tak odbory zůstávají ve stávkové pohotovosti. O tom, zda vstupovat do stávky, a případném termínu protestu, rozhodují členové odborů v hlasování. To zatím ale v plánu není, protože se o klíčových bodech balíčků stále jedná.

V pohotovosti jsou odboráři nejen kvůli balíčku, ale i kvůli sporům ohledně předčasných odchodů do důchodů lidí, kteří zastávali náročné profese, kvůli jednání o minimální mzdě a dalším bodům. Středula však odmítl, že by odbory podléhaly některým politickým stranám či hnutím: „Někteří, kteří na to nemají právo, volají po generální stávce. Těm nenasloucháme.“

Opatřeními v konsolidačním balíčku cílí vláda Petra Fialy na snížení celkového deficitu rozpočtu. Návrh rozpočtu pro příští rok, který vláda schválila minulý týden, počítá se schodkem 252 miliard korun. Oproti původnímu plánu je o 43 miliard nižší. Příjmy mají oproti letošku narůst o dvanáct miliard a výdeje poklesnout o 43 miliard. Navrhované škrty, proti kterým odbory protestují, se týkají téměř všech rozpočtových kapitol s výjimkou obrany. „Pozitivem rozpočtu 2024 je zlomení dlouholetého trendu růstu státních výdajů,“ komentoval návrh ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Devět návrhů odborů a zaměstnavatelů na změny v úsporném balíčku zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů

mírnější navýšení úhrad při těžbě nerostů – na 1200 korun místo navržených 1500 korun na hektar

zjednodušení a zpřehlednění navrhovaných pravidel u dohod o provedení práce (DPP)

osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitosti

zrušení daňových návrhů u příspěvků na stravování

zachování odpočtu členských příspěvků odborových organizací od základu daně

nesnižování základu podílu ročních nákladů pro tvorbu sociálního fondu vysokých škol z dvou na jedno procento

nesnižování základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ze dvou na jedno procento objemu platů, mezd, náhrad a odměn

zachování osvobození hutí, skláren a dalších energeticky náročných provozů a postupů od daně z plynu, paliv a elektřiny

Zatímco odboráři v Česku stávkou zatím pouze hrozí, jejich kolegové ve Spojených státech k ní přistoupili již před měsícem, přičemž jeden z největších protestů posledních mnoha let stále trvá. Po výrazném zlepšení pracovních podmínek volá odborový svaz United Auto Workers (UAW), který sdružuje 150 tisíc členů a organizuje stávku v největších amerických automobilkách Ford, General Motors a Stellantis.

Zatím se protestů zúčastnilo na dvacet tisíc pracovníků. Původní požadavek odborářů volal po 40procentním zvýšení mezd během čtyř let. Prvotní nabídka protistrany byla poloviční. Přesto, že se mají zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů přibližovat dohodě, stávky trvají déle a mohou způsobit výraznější dopady na americkou ekonomiku, než se mohlo zprvu zdát, uvedla BBC.