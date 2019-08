Komise k privatizaci OKD zřejmě vypracuje podněty pro další trestní řízení | E15.cz

Sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD by podle jejího předsedy Lukáše Černohorského (Piráti) mohla iniciovat podněty pro další trestní řízení, případně správní řízení. Černohorský to uvedl k jednání komise, která si na pátek naplánovala vypořádání připomínek ke zhruba padesátistránkové zprávě. Její schválení ale chystá až na další zasedání. Na předložení zprávy Sněmovně má komise čas do 12. října.