Křetínského LEAG investuje do plynové elektrárny v německém Leipheimu | E15.cz

Co je Amprion Elektrárna v Leipheimu bude zřízena jako zvláštní technické zařízení podle ustanovení v přenosové a distribuční soustavě provozovatele Amprion. Tato zařízení mají vznikat všude tam, kde jejich vybudování vyžaduje bezpečnost a spolehlivost sítě. V jižním Německu je jejich výstavba zapotřebí zejména s ohledem na očekávané odstavování zbývajících jaderných elektráren. Po plánovaném uvedení elektrárny do provozu, k němuž má dojít v srpnu 2023, by elektrárna měla fungovat deset let. Elektrárna se nebude účastnit běžného obchodování na burze, její využití bude možné pouze prostřednictvím provozovatele přenosové soustavy Amprion.