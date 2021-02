Sberbank přišla o generálního ředitele, Edin Karabeg skončil | E15.cz

Důvod odchodu banka nekomentovala. „Edin Karabeg se rozhodl po více než osmi letech úspěšného působení v rámci Sberbank Europe skupinu opustit a věnovat se jiným projektům,” říká Černá.

O novém šéfovi Sberbank není zatím rozhodnuto. „Generálního ředitele jmenuje dozorčí rada mateřské společnosti Sberbank Europe sídlící ve Vídni,“ dodává mluvčí.

Karabeg nastoupil do banky v roce 2018, kdy v čele vystřídal Vladimíra Šolce. Před nástupem do české Sberbank působil pět let jako šéf Sberbank BH v Bosně a Hercegovině. Vystudoval obor Business Administration ve Vídni.

V posledních letech se bance dařilo, když v roce 2019 vzrostl její čistý zisk o 43 procent na 539 milionů korun. Přispěly k tomu vyšší čisté výnosy z poplatků a provizí, vyšší úrokové výnosy a zároveň snížení provozních nákladů.

„Dokončili jsme několik klíčových projektů, jako jsou migrace portfolia karet na novou platformu a další zjednodušení organizační struktury. Pokračovali jsme v přísné kontrole nákladů, což se promítlo do zlepšení poměru nákladů a výnosů ze 68,5 na 61,5 procenta,“ uvedl dříve Karabeg.

Za loňský rok se však dá očekávat výrazný propad hospodaření kvůli koronakrizi, která poškodila hospodaření celého bankovního sektoru. Banky musely vytvářet opravné položky na problémové úvěry a rovněž se jim propadly výnosy kvůli snížení sazeb ze strany České národní banky.