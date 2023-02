Křetínský usiluje o britské kontrakty na zajištění stability elektrické sítě | E15.cz

Podnikatel Daniel Křetínský se prostřednictvím společnosti EP UK Investments uchází o kontrakty na zajišťování stability britské energetické sítě. Vedle něj se do „kapacitní aukce“ na rok 2026 hlásí například i švýcarský obchodník s energiemi a komoditami Vitol. Úspěšní uchazeči by měli být známi ještě tento měsíc, píše The Guardian.