Křetínský vycouval z investice do německé oceli. Prodá zpátky svůj pětinový podíl
Největší německá ocelářská společnost Thyssenkrupp Steel Europe si našla nového potenciálního partnera pro svou restrukturalizaci. Ještě v květnu to vypadalo, že jí s ní pomůže skupina EP Group (EPG) Daniela Křetínského, která měla získat dalších 30 procent akcií a stát se tak jejím poloviční podílníkem. Ta se ale nakonec dohodla, že naopak vrátí svůj pětinový podíl a v akcionářské struktuře německé firmy ji nahradí indická skupina Jindal Steel International.
EPG dostane zpět investovanou sumu, kterou do společnosti vložila loni jako protihodnotu za získaný pětinový podíl. Dodala k tomu, že respektuje preference společnosti Thyssenkrupp soustředit se na jednání se společností Jindal Steel International, která jí předložila nabídku na odkup celého podniku. Dále se EPG tento krok rozhodla nekomentovat. Vyjádření od společnosti Thyssenkrupp e15 shání.
Propad do ztráty
Německé ocelárně – stejně jako všem evropským firmám v oboru – se dlouhodobě nedaří. Pandemii, energetickou krizi a vysoké úrokové sazby doplňují i vysoká cla nejklíčovějších trhů a obecná ekonomická nestabilita. V květnu podnik uvedl, že vysoká ekonomická nejistota je znát u většiny zákazníků a ve většině regionů, kde firma působí. Ocelářská divize tak za druhé letošní čtvrtletí vytvořila ztrátu 23 milionů eur ve srovnání se ziskem 68 milionů eur před rokem.
Největší německá ocelářská společnost Thyssenkrupp |
Zhoršující se situace přiměla odbory schválit restrukturalizační plán, kterému se dlouhé měsíce bránily. Jeho součástí měl být kromě škrtů pracovních míst a rušení závodů i prodej 30procentní podílu. Do té doby zaměstnanci podniku rodící se dohodu s Křetínským kritizovali. Podle Reuters by měla restrukturalizace přinést roční úsporu přes 100 milionů eur, více než 2,4 miliardy korun.
Ještě loni to vypadalo, že hlavní překážkou jsou pro Křetínského ocelářské plány právě odbory. Většina akcií podniku je totiž rozdrobena na burze mezi menší vlastníky a nikdo z nich ani zvenčí neměl chuť drahou a riskantní restrukturalizaci hradit. Největším akcionářem je nadace AKBH navazující na dědictví Alfreda Kruppa, zakladatele jedné z částí nynější firmy.
Pavel Horský, finanční ředitel Křetínského firem EPG, už ale loni v listopadu pro Seznam Zprávy naznačil, že dohoda není hotova ještě ani s akcionáři: „Náš silný zájem je evidentní, tečka. Chceme do toho vstoupit. Ale v principu je potřeba se domluvit se současným vlastníkem a také s odbory.“ Od té doby se k situaci v německé ocelárně skupina EPG nevyjádřila.
Daniel Křetínský je spolumajitelem provozovatele webu e15.cz.