Aktualizováno: Křetínský získá podíl ve francouzském obrovi TotalEnergies. Vytvoří společník podnik s hodnotou čtvrt bilionu
Energetický a průmyslový holding (EPH) vytvoří společný podnik s francouzským energetickým gigantem TotalEnergies a společně budou investovat do flexibilní výroby elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království a Irsku, případně Francii. Na základě podepsané dohody poskytne EPH společnosti TotalEnergies poloviční podíl v nově vytvořeném společném podniku a na oplátku získá EPH 4,1procentní podíl ve společnosti TotalEnergies. Výši transakce oceňuje společný podnik na 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun.
EPH v oficiálním prohlášení uvádí, že toto strategické partnerství posiluje již existující spolupráci obou skupin a podporuje energetickou bezpečnost Evropy a její dekarbonizační cíle. Po dokončení transakce hodlá EPH zůstat dlouhodobým strategickým akcionářem společnosti TotalEnergies.
EPH vloží do budoucího podniku své stávající flexibilní výrobní zdroje a rozvojové projekty na daných trzích, s výjimkou uhelných aktiv. Ve Francii mohou být do společné firmy případně vložena pouze vybraná aktiva, a to po dokončení procesu projednání se zástupci zaměstnanců. Všechna ostatní aktiva EPH – zejména EP Commodities, podíly v EP Infrastructure a firmě Slovenské elektrárne a další aktiva ve střední Evropě –, jakož i aktiva EP Energy Transition nejsou součástí dohody a touto transakcí zůstávají nedotčena.
Z pohledu finančních ukazatelů představují aktiva vložená do společného podniku přibližně 18 procent na plně konsolidované bázi aktuálního ukazatele EBITDA energetického segmentu Skupiny EP.
Velké plány
Společný podnik se zaměří na rozvoj a provozování flexibilních energetických zdrojů na výše definovaných trzích. Mezi hlavní obchodní činnosti patří výroba energie z plynu, systémy pro skladování energie v bateriích, vybraná aktiva v oblasti biomasy a dodávky energie pro firmy v Nizozemsku a Itálii.
Partneři se dohodli, že společný podnik bude sloužit jako platforma pro identifikaci a rozvoj dalších investičních příležitostí v těchto klíčových zemích a oblastech činnosti. Zároveň ponese odpovědnost za operativní řízení provozu a rozvoj byznysu, přičemž každý ze společníků bude zároveň obchodovat polovinu dostupné výrobní kapacity aktiv.
„Tato transakce vychází z našeho silného uznání pro TotalEnergies, její management v čele s Patrickem Pouyanném a její strategii. Z tohoto důvodu jsme měli velký zájem stát se dlouhodobým akcionářem TotalEnergies a zároveň založit společný podnik, který bude okamžitě předním hráčem v oblasti evropské flexibilní výroby elektřiny a má nejlepší předpoklady svůj význam dále posilovat,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva a majoritní akcionář EPH.
TotalEnergies je podle něj jednou z největších evropských společností napříč všemi odvětvími a zároveň má silnou globální přítomnost. „Díky našemu akcionářskému podílu v TotalEnergies naplňujeme naši strategickou ambici diverzifikovat a snížit geografickou expozici, která je dosud koncentrována v Evropské unii a Velké Británii,“ dodal s tím, že společně s TotalEnergies bude EPH dále rozšiřovat portfolio flexibilní výroby elektřiny v západní a jižní Evropě.
TotalEnergies
TotalEnergies je globální integrovaná energetická společnost, která vyrábí a prodává různé formy energie: ropu a biopaliva, zemní plyn, bioplyn a nízkouhlíkový vodík, obnovitelné zdroje a elektřinu. Více než sto tisíc zaměstnanců společnosti se zavazuje poskytovat energii co největšímu počtu lidí – spolehlivější, cenově dostupnější a udržitelnější. TotalEnergies působí přibližně ve 120 zemích a staví udržitelnost do centra své strategie, svých projektů a svých provozních činností.
Velká očekávání má od spolupráce i druhá strana. „Tato akvizice představuje další významný milník ve strategii TotalEnergies vybudovat v Evropě integrovaného hráče v oblasti elektroenergetiky. Spojením sil s EPH v rámci dlouhodobého partnerství urychlujeme realizaci naší strategie komplexního energetického hráče a posilujeme naši schopnost poskytovat zákazníkům spolehlivou, konkurenceschopnou a nízkouhlíkovou energii,“ říká Patrick Pouyanné, šéf TotalEnergies.
„Jakožto největší dodavatel plynu v Evropě nám tato transakce umožňuje naplno využít technologii gas-to-power, tedy zjednodušeně přeměny plynu na elektřinu, a vytvářet přidanou hodnotu pro náš řetězec zkapalněného plynu (LNG) nezávisle na ropných cyklech,“ dodal.
Společný podnik bude disponovat celkovým instalovaným výkonem 11 gigawattů flexibilních plynových a biomasových zdrojů a také bateriových úložišť. Celkem tři gigawatty projektů jsou ve výstavbě a k tomu dalších pět gigawattů rozvojových projektů podnik identifikoval jako možný akviziční cíl. Společné zdroje vyrábějí přibližně 30 terawatthodin elektřiny ročně a zaměstnávají zhruba 1 500 pracovníků.
Transakce podléhá obvyklým podmínkám, včetně projednání se zástupci zaměstnanců a schválení příslušnými regulačními orgány. Uzavření transakce se očekává kolem poloviny roku 2026.