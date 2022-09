Krsek sází na algoritmy. Na energetických burzách chce vydělávat na odchylkách cen | E15.cz

Byznysmen Tomáš Krsek v tichosti rozjel byznys s algoritmickým obchodováním. Se svými manažery buduje tradingovou společnost Second Foundation, která se od září chystá poprvé vstoupit na burzovní trh s plynem. Informaci, která vyplývá ze stránek operátora trhu s energiemi OTE, deníku E15 potvrdil šéf společnosti Second Foundation Evžen Harant.

Rychle se rozvíjející teprve dva roky fungující firma dosud figurovala pouze na trhu s elektřinou, její záběr má být v budoucnu ale mnohem širší. Ambice stvrdila poslední, květnovou akvizicí, když převzala tradingovou divizi energetické firmy Nano Energies se zhruba dvaceti pracovníky. Byť Nano Energies o prodeji divize firmě Second Foundation informovala, o Krskově podílu v této firmě se dosud nevědělo. Loni tradingová divize Nano Energies při miliardových tržbách vydělala nízké desítky milionů korun.

Akvizice byla pro firmu klíčovým milníkem. „Kromě zvýšení počtu traderů se firma rozrostla i geograficky. Díky licencím, které držela Nano Energies, jsme vstoupili na trhy do Francie, Velké Británie, Nizozemska a do Belgie a dnes už působíme asi na 15 trzích. Zároveň nám know-how Nano Energies z nových trhů pomohlo zdokonalit náš algoritmus pro obchodování,“ vysvětluje hlavní motiv transakce Harant s tím, že dnes v Second Foundation pracuje asi 120 lidí, z čehož zhruba stovka v Česku.