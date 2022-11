Krskova BHM ve velkém skupuje retail parky. Investuje miliardy | E15.cz

Bývalý spolumajitel Škody Transportation Tomáš Krsek se spolu se svou investiční skupinou BHM Group vrhá do nového byznysu. V Polsku koupil deset retail parků v hodnotě jedné miliardy korun a do pěti let chce patřit do pětice největších správců těchto nemovitostí v regionu střední Evropy. Deníku E15 to potvrdil šéf BHM Group Jan Černý s tím, že v nejbližších letech chce do tohoto byznysu investovat kolem pěti miliard korun.