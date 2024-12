Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) plánuje do konce ledna Poslanecké sněmovně předložit zákon, který by urychlil výstavbu paroplynových elektráren. Bez nich se Česko neobejde po odchodu od elektrických zdrojů na uhlí. Vlček to v neděli uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.