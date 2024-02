Liberty Ostrava připravuje návrat do práce dalších asi 1500 zaměstnanců. Huť chce instalovat zařízení, které jí umožní vyrábět bez energií od Tamehu. Zatím zůstává většina pracovníků podniku doma a jejich návrat se opět odsouvá o týden. Dnes to sdělila mluvčí firmy Kateřina Zajíčková. Ve středu bude chtít Liberty ujistit soud, že podmínky preventivní restrukturalizace plní a zůstává solventní.

Většina provozů v huti stojí, protože se Liberty stále nedohodla se svým dodavatelem Tameh Czech na dodávkách energií. Většina pracovníků obou firem je doma od loňského 22. prosince.

„Většina (asi 3000 osob) zaměstnanců pokračuje na takzvaných jiných překážkách na straně zaměstnavatele, a to do 4. března 2024 včetně,“ sdělila Zajíčková.

Údaj se týká jen zaměstnanců Liberty Ostrava bez dceřiných společností. I s dceřinými firmami má Liberty zhruba 6000 pracovníků. Odboráři uvádějí, že aktuálně pracuje okolo 1600 zaměstnanců. Jde o lidi, kteří celou dobu pracují na nezbytné údržbě, a pracovníky oddělení, kde se provoz obnovil později díky napojení na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. Pracují také zaměstnanci administrativy, ale z domova. Podnik vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl.

„Zaměřujeme se na to, abychom maximálně využili výrobu na našich válcovacích tratích díky nakoupeným kontislitkům, což povede ke zlepšení naší finanční situace a umožní to v nejbližší době dalším zhruba 1500 zaměstnancům návrat do práce. Tuto důležitou část plánu již realizujeme,“ uvedla mluvčí. Kontislitek je polotovar, který vzniká kontinuálním litím kovu.

První dodávka bram (polotovarů) už podle ní dorazila do Česka. „Příští týden se z nich začnou vyrábět svitky, které budeme expedovat našemu významnému zákazníkovi,“ uvedla Zajíčková. Připomněla, že firma může v některých částech závodů vyrábět díky spolupráci s Veolií a s dlouhodobým partnerem ČEZ ESCO, který jí dodává silovou elektrickou energii.

„Nadále děláme vše pro to, abychom se vymanili ze slepé uličky, do které jsme se v jednáních se společností Tameh Czech dostali,“ uvedla Zajíčková. Liberty podle ní v uplynulých pěti letech vedla s Tamehem četná jednání. „Naši partneři však odmítali vyjednávat o úpravě smlouvy, podle které nám účtují o 200 až 300 procent vyšší ceny za energie, než jaké jsou běžné tržní ceny, a to i s vědomím, že to znesnadňuje naše společné podnikání a ohrožuje tisíce pracovních míst,“ uvedla Zajíčková.

Liberty podle ní čeká na odpověď na návrh možnosti úprav smlouvy o dodávkách energie, možnosti financování opětovného zprovoznění či převzetí elektrárny, který poslala v pátek. „Na žádost odborů obou společností se také 5. března sejdeme s jejich představenstvem,“ uvedla mluvčí. Tameh stále uvádí, že snaha Liberty o řešení situace je nedostatečná.

Zajíčková uvedla, že Liberty pracuje na aktualizovaném restrukturalizačním plánu, který je založený na předpokladu, že bude prvovýrobu provozovat bez dodávek energií od Tamehu. „To počítá s instalací nového zařízení, které bude dodávat horký vzduch a další vstupy potřebné pro vysokou pec. Tomuto řešení se intenzivně věnujeme, jednáme s potenciálními dodavateli zařízení o cenových nabídkách i termínech instalace,“ uvedla Zajíčková. Výsledkem má být i výrazné snížení nákladů a uhlíkové stopy.

Liberty Ostrava má už delší dobu problém platit závazky. Tameh Czech uvádí, že právě kvůli tomu, že mu huť neplatila, skončil v prosinci v úpadku. Liberty chrání před věřiteli od loňského prosince moratorium vyhlášené soudem, restrukturalizační správce ale podle serveru Seznam Zprávy soudu navrhl, aby toto moratorium zrušil. Firma je podle něj v platební neschopnosti. Soud o tom bude s vyloučením veřejnosti jednat ve středu.

Liberty bude chtít podle Zajíčkové ujistit soud, že podmínky preventivní restrukturalizace plní a že firma zůstává solventní. „Soudu také předložíme náš aktualizovaný restrukturalizační plán, který podle nás povede k postupnému splacení pohledávek všech věřitelů. I kdyby soud zrušil všeobecné moratorium, neznamená to, že samotný plán nemůže být použit a naplněn, byť v jiném právním rámci,“ uvedla Zajíčková.