Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) bude v pondělí jednat v Bruselu o zrušení poplatku, který Německo vybírá za tranzit zemního plynu přes své území. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Iniciativu podle něj podporují také Polsko, Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Ministr také uvedl, že zvažuje nějakou formu opatření, které by přimělo dodavatele plynu zveřejňovat jeho původ, aby se mohl koncový zákazník podle toho rozhodnout.

Německý poplatek, jehož cílem má být pokrytí nákladů na ukládání plynu v zásobnících, je podle dřívějších informací ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) 1,86 eura (přes 47,15 korun) za megawatthodinu pro veškerý plyn exportovaný z Německa. Podobný poplatek podle ministerstva zvažuje zavést i Itálie a další země.

Podle Síkely to může mít vliv na to, že do České republiky stále proudí kolem 60 procent ruského plynu. Takový poplatek už je podle ministra s ohledem na spotovou cenu kolem 25 euro za megawatthodinu znatelný a má vliv na skladbu dovozu. Právě proto bude chtít na pondělním setkání ministrů pro energetiku v Bruselu prosadit, aby Německo poplatek přestalo vybírat. „To vlastně zrovnoprávní cenu mezi plynem ze západu a plynem z východu,“ řekl.

Další možností by podle něj bylo zavést sankce na ruský plyn, což by ale vyvolalo odpor zemí, které jsou na něm stále závislé. „Ale my dnes umíme bez ruského plynu fungovat,“ uvedl. Doplnil, že pracuje na možnosti, aby dodavatelé museli zveřejňovat původ plynu, aby se koncový zákazník mohl podle toho rozhodnout. „Je to myšlenka a já na té myšlence pracuji,“ uvedl bez dalších detailů. „Ty firmy to ale nevědí a nebudou vědět,“ reagoval na to v debatě místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček.

Podíl ruského plynu na importu do České republiky v poslední době prudce vzrostl. Letos v lednu činil asi 62 procent, po většinu loňského roku byl téměř na nule. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), uvedl na začátku února ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Podle něj ČR za ruský plyn v lednu zaplatila přes tři miliardy korun. Podíl plynu z Ruska začal stoupat loni na podzim. MPO na začátku února uvedlo, že nárůst ruského dovozu je důsledkem aktuálního vývoje na trzích, stále však platí, že ČR je na plynu z Ruska nezávislá.