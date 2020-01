B-2 Spirit: neviditelný bombardér za dvě miliardy dolarů | E15.cz

Jeden z nejvíce fascinujících letounů v historii lidstva. I tak by se dal popsat americký bombardér B-2 Spirit, ktrerý vyrobila společnost Northrop Grumman. Armáda Spojených států jej do svého užívání zařadila roku 1997 a létá s ním dodnes. Celkem existuje pouhých jednadvacet letounů B-2. Kromě vzhledu a technologických schopností je astronomická jejich cena. Jeden stroj vyjde na více než dvě miliardy dolarů, tedy přes 45 miliard korun. Stroj by se do pěti let měl dočkat svého nástupce. V utajení se podle serveru CNN pracuje na vývoji nové generace letounu, který ponese označení B-21 Raider.