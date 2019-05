Američané chtějí nástupce Concordu poslat do vzduchu za 10 let. Expert: Bude to drahé a neekologické | E15.cz

Americký start-up Hermeus vyvíjí supersonické letadlo, které by mělo pětkrát překonat rychlost zvuku. Do provozu by mělo jít za deset let. Peníze na jeho vývoj získala společnost zejména od venture kapitálového fondu Khosla a privátních investorů. Projekt ale čelí i kritice expertů.

Letecká a kosmická společnost Hermeus Corporation se sídlem v Atlantě získala prostředky na vývoj strojů, které by měly výrazným způsobem zkrátit letové časy. Cestovní rychlost letounu by měla dosáhnout až na 5300 kilometrů za hodinu, což je přibližně pětkrát rychleji, než se v atmosféře šíří zvuk.

Vzdálenost z New Yorku do Londýna by tak letouny zvládly za méně než 90 minut. Transatlantický let přitom nyní trvá více než sedm hodin. Pokud by projekt uspěl, mohl by přinést převratné změny do letecké přepravy. Jednosměrná letenka z New Yorku do Londýna by měla vyjít na tři tisíce dolarů.

„Do světa letecké přepravy přinášíme revoluci srovnatelnou se změnou, kterou do éry vytáčeného připojení k internetu přineslo širokopásmové připojení. Radikálně zvýšíme rychlost cestování na dlouhé vzdálenosti,“ píše na webových stránkách společnosti její zakladatel AJ Piplica.

Nové letadlo by bylo dvakrát rychlejší než letoun Concorde. Ten svůj poslední čtyřhodinový transatlantický let mezi New Yorkem a Londýnem uskutečnil v říjnu 2003.

Všichni čtyři spoluzakladatelé firmy Hermeus jsou bývalí zaměstnanci společností SpaceX nebo Blue Origin. Společně se také podíleli na vývoji rakety pro americkou kosmickou společnost Generation Orbit a na vývoji leteckého simulátoru pro americké letectvo.

Paul Bruce, odborný asistent na katedře letectví Královské univerzity v Londýně, se k prohlášení amerických vývojářů ale staví spíše opatrně. „Největší výzvou celého projektu je určitě pohon. Zatím jsme pouze ve fázi experimentů,“ řekl serveru CNN.

Vyvinout a vyrobit takové letadlo nám bude trvat deset let, dodal pro CNN Piplica. Vedle technických možností vývojáře limituje i finanční stránka věci a otázka životního prostředí. „Nadzvukové létání si žádá mnohem větší spotřebu paliva. Jde o neekologický a neekonomický způsob přepravy,“ doplnil Bruce.

Hermeus Corporation není první, kdo se vydal cestou vývoje nadzvukových osobních letadel. Loni v červnu tyto ambice poodhalil i Boeing. Na podobném záměru pracují také společnosti Lockheed Martin a Aerion Corporation.