Nečekaný krok. Státy OPEC zaplaví globální trh dalšími barely ropy
Ropy bude na trhu opět o trochu více. Skupina OPEC+, která sdružuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, podle agentury Reuters pravděpodobně znovu zvýší těžbu ropy. Říjnové navýšení sice zřejmě bude nižší než v posledních měsících, i tak ale obchodníci v očekávání tohoto kroku posílají ceny ropy dolů. Členové organizace OPEC+ mají rozhodnout na nedělním zasedání.
OPEC+ už od dubna navýšil kvóty zhruba o 2,5 milionu barelů denně, tedy asi o 2,4 procenta světové poptávky. Oficiálně tím chce posílit svůj tržní podíl. Mluví se ale také o snaze Rijádu potrestat členy, kteří nedodržovali kvóty, nebo o jeho vstřícném kroku vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
Dosavadní navýšení produkce přitom ceny ropy výrazněji stlačit nedokázalo. Ty se u severomořského typu Brent pohybují poblíž 66 dolarů za barel, což je jen o pět dolarů za barel méně než loni.
Cena je stále výše než například v dubnu, kdy poklesla na letošní minimum poblíž 58 dolarů. Důvodem je i fakt, že zvýšení produkce ze strany OPEC+ nemělo plnohodnotný efekt, protože většina členů těží blízko svých kapacitních limitů. Více barelů jsou podle analytiků schopny dodat pouze Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, píše Reuters.
Další zvýšení produkce by znamenalo, že země OPEC+, které těží zhruba polovinu světové ropy, by začaly ukusovat od druhé vrstvy škrtů. Tyto limity činí asi 1,65 milionu barelů denně. Ještě v srpnu Helima Croftová, vedoucí strategie pro komodity ve společnosti RBC Capital LLC, pro agenturu Bloomberg přitom uvedla, že země OPEC+ si dají s dalším rozvolňováním pauzu, aby si vyhodnotily podmínky na trhu a širší makroekonomické faktory. Reuters dokonce píše, že s rušením těchto škrtů měly státy podle původních plánů přijít až za rok.
Nečekaně agresivní
Tyto plány se ale zjevně nenaplní. Současná jednání se podle agentury soustředí na postupné měsíční rušení celého tohoto omezení a už od října může dojít ke zvýšení těžby minimálně o 135 tisíc barelů denně. Na svém posledním zasedání v srpnu OPEC+ zvýšil povolenou produkci pro září o 547 tisíc barelů denně.
Kontrakty na ropu Brent v pátek uzavřely na úrovni 65,2 dolaru za barel, což je denní pokles o zhruba dvě procenta. Kromě reakce na očekávané zvýšení produkce OPEC+ ceny reagovaly také na zprávy o slabé zaměstnanosti ve Spojených státech.
Omezení o 1,65 milionu barelů denně není jediné, které země OPEC stále dodržují. V platnosti je ještě celoskupinové omezení o dva miliony barelů denně platné do konce roku 2026.