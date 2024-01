Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín měly vloni nižší výrobu než v doposud rekordním roce 2022. Do přenosové soustavy celkově dodaly 30,4 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v meziročním porovnání to bylo o 0,6 TWh méně. Způsobily to rozsáhlé modernizace, jež mají oběma elektrárnám zajistit minimálně šedesátiletý provoz. Vyplývá to z údajů, které poskytli zástupci obou elektráren.