Německo v souvislostech: Výzvy pro budoucího šéfa automobilového svazu | E15.cz

Gabriel se k nominaci zatím nevyjádřil, ale lidé z branže mluví v médiích o tom, že je hotovo. „Že Gabriel stane v čele VDA, je na 99 procent jisté,“ řekl vysoce postavený manažer v automobilovém průmyslu. Gabrielovi v nástupu do funkce z hlediska zákona nic nebrání.

Z ministerského postu odešel před rokem a půl, což je přesně doba, kterou určuje zákon jako moratorium pro přechod z vládní pozice do jiné veřejné funkce. Jedinou vážnou překážkou by mohl být Gabriel sám. Bývalý šéf SPD totiž před nedávnem prohlásil, že by se do žádné veřejné funkce mimo politiku nedral. „Nemohu najednou zvenku klepat na dveře, ve kterých jsem kdysi seděl,“ shrnul tehdy Gabriel svůj názor.

O „klepání“ na správné vládní dveře přitom v čele VDA jde především. Svaz reprezentuje výrobní a dodavatelské firmy zaměstnávající více než 800 tisíc lidí. Dalo by se s nadsázkou říct, že právě VDA je nejsilnější odborová centrála v Německu, jen s tím rozdílem, že zastupuje zájmy výrobců a zaměstnanců v jednom. Firmy VDA táhnou německou ekonomiku.

Sigmar Gabriel byl svého času i ministrem hospodářství, ví tedy, jakým způsobem lze ovlivňovat podnikání daňovou a jinou podporou. Tu budou německé automobilky v dalších letech velmi potřebovat. Nejenom kvůli obchodní krizi a rostoucí konkurenci ve světě, ale i kvůli přechodu na výrobu elektromobilů, na něž se německý autoprůmysl chystá.

VDA by se jistě nezlobilo, kdyby Gabriel jako jeho nový šéf díky svým kontaktům zařídil státní podporu nákupu elektromobilů. Ty od tohoto pondělka ve větších sériích vyrábí už i Volkswagen, který nový elektrický lidový vůz VW ID.3 nabízí za 40 tisíc eur (milion korun). Vyrábí se v saském Cvikově. Tam, kde kdysi vznikaly ikonické trabanty. Denně 1500 vozů.

Za rok chce Volkswagen vyrobit 330 tisíc elektroaut a dotáhnout se tak na vedoucí Teslu, která pro letošek plánuje vyrobit 360 až 400 tisíc aut s elektrickým pohonem. Doposud vyráběl VW 54 tisíc elektroaut ročně, německé BMW jich vyrobilo 87 tisíc.