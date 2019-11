Škoda Auto chce ve Vrchlabí vyrábět elektromotory | E15.cz

Kdysi zde vznikaly i nové automobily. Dnes je závod Škoda Auto ve Vrchlabí určen především na výrobu převodovek. Továrna však hledá další vytížení a spekuluje se, že výroba vozidel by se sem mohla vrátit.

Škoda sice na jednu stranu řeší vysokou vytíženost továrny v Kvasinách, která jede na plné obrátky, zároveň však má další závod, který by mohl být využit lépe. Jedná se o továrnu ve Vrchlabí, která se dnes zaměřuje na produkci převodovek, konkrétně řady DQ 200. Prostor by tu ale byl i na výrobu dalšího produktu. A škodovácké odbory by jej rády získaly.

Konkrétně usilují o získání výroby elektromotorů nebo převodovek pro hybridní automobily, které v příštích letech budou v době expanze elektrifikovaných automobilů klíčovými produkty. Už jen kvůli rozšíření nabídky aut s hybridním a čistě elektrickým pohonem napříč koncernem VW Group, jehož je Škoda Auto součástí.

O takové produkty má zájem i samo vedení mladoboleslavské automobilky, což potvrzuje i člen představenstva zodpovědný za výrobu Michael Oeljeklaus. Konkrétně by automobilka ve Vrchlabí ráda vyráběla elektromotory nebo převodovku DQ 400E. Ta využívá hned tři spojky a najdeme ji třeba v plug-in hybridu Superb iV.