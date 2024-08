Málokterý průmysl má natolik roztříštěnou strukturu jako ten německý automobilový. Jen čtveřice hlavních dodavatelských korporátů Bosch, Continental, Mahle a ZF Friedrichshafen provozuje pouze v Německu dohromady přes dvě stě poboček.

„Tyto struktury byly často vytvářené postupnými expanzemi a akvizicemi, které probíhaly v průběhu desetiletí,“ říká Markus Wambach, automobilový expert a provozní ředitel v poradenské společnosti MHP. Velcí dodavatelé často podle něj upřednostňovali sociálně-politické a regionální důvody namísto důsledné globální strategie. Dnes na to doplácejí tím, že mají zkrátka příliš složitý, a tím pádem neefektivní a nákladný provoz.

Jen Bosch, Continental, ZF a Mahle zaměstnávají celosvětově téměř 700 tisíc pracovníků. Desítky tisíc pracovních míst však postupně zanikají. Rozdrobenost a nesourodost společností totiž významně snižuje jejich konkurenceschopnost.

V celosvětové konkurenci navíc Německo doplácí na poměrně vysoké ceny elektřiny a náklady na zaměstnance. Bankrotů v posledních letech přibývá, v insolvenční správě aktuálně skončil například výrobce sedaček Recaro s více než stoletou tradicí.

Giganty německého autoprůmyslu tak musejí reagovat. Continental uzavře do konce příštího roku závody ve Wetzlaru, Schwalbachu a v Karbenu. Například poslední zmíněný produkoval elektroniku nebo součástky do klimatizací, palivových senzorů nebo do přístrojových desek. Do konce letošního června už Continental zrušil přes 2800 z ohlášených 7150 míst, a to hlavně v Německu, kde má padesát poboček. Polovinu tvoří výrobní závody. Ušetřit chce skrze zmíněná opatření od roku 2025 čtyři sta milionů eur ročně.

Škrtá se také v ZF. Společnost už zavřela továrnu v dolnosaském Damme, do konce roku čeká stejný osud závod v Schalke. Závod v Eitorfu má přežít nejpozději do konce roku 2027. Právě Eitorf, jenž se nachází v Severním Porýní-Vestfálsku, je typickým příkladem ztráty německé konkurenceschopnosti, jak přiznává člen představenstva Peter Holdmann v rozhovoru pro Automobilwoche.

„Eitorf je pravděpodobně poslední továrnou v Německu, kde se stále vyrábějí tlumiče. Ostatní byly před několika lety přemístěny do Rumunska a dalších východoevropských zemí. Standardní tlumiče jsou komodity, pro které platí světové tržní ceny. S nákladovými strukturami, jako jsou ty, které vidíme v Německu a které my jako společnost nemůžeme ovlivnit, už není možné s tímto produktem v této zemi vydělávat peníze,“ vysvětluje vedení firmy.

Stejně postupuje i konkurence. Bosch ruší tři tisíce míst v sektoru mobility, nedávno například rozhodl o uzavření mnichovského závodu do roku 2027. Firma Mahle ukončuje provoz v gaildorfském závodě, kde dřív zhotovovala kovové díly do spalovacích motorů, například vačkové hřídele. Jiné závody, ve kterých působilo méně než sto zaměstnanců – například Freiberg, kde vznikaly komponenty pro tepelný management – už skončily.

To mohou být jen předzvěsti velké konsolidace v příštích několika letech. „Na pozadí enormního tlaku na náklady by se tato dynamika mohla ještě zrychlit,“ míní Frank Göller, automobilový expert a partner poradenské společnosti Horvath.

Wambach upozorňuje, že vývoj jednoznačně směřuje k tomu, že namísto mnoha menších lokalit rozesetých na rozlehlém území budou dodavatelé seskupovat výrobu, vývoj a další činnosti do ucelenějších hubů. V souvislosti s rušením čtrnácti tisíc pracovních míst chce sloučit závody do větších skupin například ZF, uvedl generální ředitel firmy Holger Klein. Podnik má jen v Německu 52 poboček včetně 36 výrobních závodů.