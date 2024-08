Skrývá obrovský potenciál, který se musí co nevidět naplnit. Tak hovoří o indickém trhu s osobními automobily manažeři automobilek už dekády. Ekonomika nejlidnatější země světa jde nahoru, masy obyvatel si nově budou moci dovolit nákup prvního vozu do rodiny. Nejen evropské automobilky by si zde rády „zobly“ a zopakovaly úspěšnou expanzi po vzoru Číny, kde však aktuálně přebírají otěže domácí výrobci. A indický trh je skutečně na vzestupu. Letošní výkon Škody v Indii je však na opačné trajektorii.