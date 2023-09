Škoda Auto vyslala „brigádu špičkových údržbářů“ do Slovinska | e15.cz

Záplavy, které postihly slovinského dodavatele součástek KLS, mají velmi vážné dopady na Škodu Auto i celý mateřský koncern Volkswagen. Do Ljubna, jež se nachází asi padesát kilometrů severně od Lublaně, tak byl vyslán speciální tým, který má pomoci s obnovením plné výroby. Do současnosti se ve Slovinsku vystřídalo na padesát zaměstnanců Škody, obvykle jezdí pomáhat na deset dní v počtu šest až devět zaměstnanců. Účastní se ale zaměstnanci celého koncernu.

„Vyslali jsme rychlou brigádu špičkových údržbářů a seřizovačů, kteří mašiny opět postupně nahodí. Naším cílem je co nejrychleji obnovit výrobu. Stroje byly úplně zatopeny, proto to není vůbec jednoduché. Výroba z tamních skladových zásob však nebude stačit, proto oslovujeme čtyři dodavatele, kteří by byli schopní tyto komponenty alternativně dodat. Výsledek není znám a nyní se vyrábí z vyčištěných dílů,“ popisuje odborový předák ve Škodě Auto a předseda podnikové rady Jaroslav Povšík.

Informaci potvrdila také sama automobilka. „Na místě jsou přítomni také zástupci koncernu VW i Škoda Auto, kteří se podílejí na obnově výrobních a logistických procesů. Všechna oddělení společnosti Volkswagen AG a naši dodavatelé intenzivně pracují na tom, aby případné následky byly co nejmenší,“ říká mluvčí Škody Auto Ivana Povolná.

KLS do koncernových závodů dodává ozubené věnce pro dvouhmotový setrvačník. Veškeré stroje na výrobu těchto komponent však byly zatopené. Kvůli okamžitému výpadku většiny dodávek Škoda zastavila výrobu v Kvasinách a omezuje ji i v Mladé Boleslavi. Postižena je většina zhotovovaných modelů, tedy Fabia, Scala, Kamiq, Octavia, Superb, Karoq, Kodiaq a Ateca.

„Zasaženy jsou ještě další lokality koncernu Volkswagen v Salzgitteru, Györu, Polkowicích, Chemnitzu a Púně, tedy značky Škoda Mladá Boleslav a Kvasiny, Škoda Indie, Volkswagen a Audi. Musíme přibržďovat výrobu a hledáme chytrá řešení,“ dodává Povšík.

O kolik méně vozů Škoda vyrobí, zatím odborář nespecifikoval. Šéfredaktor časopisu Automakers Erich Handl pro iRozhlas odhadl, že škody mohou činit miliardu korun denně. V Kvasinách Škoda Auto vyrábí na dvou linkách, které mohou zhotovit až 1220 vozů denně. Loni zde automobilka vyrobila 221 tisíc vozů, jednalo se o modely Superb, Karoq a Kodiaq.

Nejvíce je zasažený současný, tedy 37. kalendářní týden, ten následující zatím „jen částečně“. Do jaké míry bude muset být výroba utlumená v jednotlivých závodech, neuvádí Škoda Auto ani mateřský koncern. „Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dynamickou situaci, prosíme o pochopení, že se nemůžeme vyjadřovat ke konkrétnímu datu,“ říká Povolná. Obnova plné výroby ve Slovinsku však může dle ředitele závodu KLS Ljubno Mirka Strašeka zabrat několik měsíců, jak řekl serveru 24ur.com.

Operativní zasedání k tématům výroby, logistiky a komponentů, do kterého se mají zapojit i zástupci zaměstnanců včetně těch agenturních, je naplánované na začátek příštího týdne. Výsledkem tohoto jednání má být mimo jiné detailní rozplánování odstávek. Odborový předák Povšík vyloučil, že by Škoda v jejich důsledku propouštěla: „Personál budeme potřebovat. Zaměstnanci obdrží průměrnou denní mzdu dle koeficientu denního výdělku jako náhradu za neuskutečněné směny v rámci překážky na straně zaměstnavatele.“