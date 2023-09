Seat končí s výrobou aut. Ve Volkswagenu dostane jinou roli | e15.cz

Španělská automobilka Seat v blízké budoucnosti přestane vyrábět auta a v koncernu Volkswagen dostane jinou úlohu, například jako výrobce vozidel městské mobility včetně elektrických skútrů. Výroba klasických automobilů má plně přejít pod spřízněnou a nedávno osamostatněnou značku Cupra. V rozhovoru s britským týdeníkem Autocar to oznámil šéf značky VW a bývalý šéf tuzemské Škody Auto Thomas Schäfer.

Tiskové oddělení Seatu však uvedlo, že se v médiích objevily nepřesné informace o ukončení výroby vozů pod jeho značkou. Zmínilo, že prodeje Seatu v tomto roce rostou o osmnáct procent na 199 tisíc prodaných vozů s tím, že má značka spoustu dalších objednávek a plánuje dál nabízet modely Ibiza, Arona a Leon, a to až do konce éry spalovacích vozů.

To je však v přímém rozporu s tím, co měl prohlásit šéf VW Schäfer. „Budoucností Seatu je Cupra,“ řekl Schäfer během pondělního zahájení jedné z největších světových automobilových výstav IAA Mobility v Mnichově. Dodal, že stávající modely Seatu se budou i nadále vyrábět ve svých současných životních cyklech, ale značka by nakonec jako výrobce automobilů měla skončit.

Jméno Seat však podle Schäfera zůstane a koncern Volkswagen „pro něj najde jinou roli“. Značka se místo toho pravděpodobně zaměří na jiná vozidla a řešení mobility, jako jsou elektrické skútry, jak už učinila se Seatem Mo.

Potenciál Cupry se po formálním oddělení od Seatu nakonec ukázal jako mnohem větší, a koncern tak bude investovat do Cupry ještě více než dosud. Volkswagen na základě Schäferova tvrzení plánoval nahradit Seat Cuprou již dávno a úspěch značky tento postoj pouze upevnil.

Cupra začala jen jako označení verzí výkonných seatů, v roce 2018 se ale formálně oddělila. Nejprve šlo o přeznačkování výkonných verzí seatů a v roce 2020 uvedla na trh první samostatný model, crossover Formentor. Cupry poté dostaly i motory z běžných verzí seatů; už tak nejde jen o nejvýkonnější z řady.

Španělský Seat byl založen před více než sedmdesáti lety a svá vozidla exportuje do 75 zemí. V roce 2020 zaměstnával téměř patnáct tisíc lidí.