Nová Škoda Scala se představila. Podívejte se na fotografie a přečtěte si první dojmy | E15.cz

Bez Scaly, která se právě odhaluje, by byl letošní rok pro Škodu co do premiér poměrně chudý. Krom faceliftu Fabie a derivátů SUV se totiž v Boleslavi spíš všechno chystalo na velmi hektický příští rok. Scala je první na vlně, kterou doprovodí crossover segmentu B, nová Octavia a faceliftovaný Superb.

Scalu jsem měl možnost prohlédnout si opravdu do detailu ještě před její premiérou. Na rozdíl od zkušenosti s miliónovým konceptem Vision RS již beru za kliky sám bez předchozího procesu s přísným správcem a s vozem se mohu sice staticky, ale podrobně seznámit. Tohle předprodukční auto má za sebou i natáčení propagačních spotů, takže se s ním určitě ještě na obrazovkách setkáte.

První Škodovka na nové „malé" podlaze

Scala bude k dispozici jen jako hatchback, s novým jménem má navíc symbolizovat nový začátek. Chce být hodnotnější, na pohled dražší a lépe provedená než její předchůdce, model Rapid. Golfem od Škodovky doslova nebude, použije notně zvětšenou plošinu MQB A0, na které staví například Volkswagen Polo.

Přímý přenos z představení Škody Scala

Právě tento základ dostala jako první Škodovka a zmíněné skutečnosti jsou znát především na tom, že půjde striktně o předokolku se zadní vlečenou nápravou, byť uloženou na hydraulických silentblocích jako u Octavie.

Když vidím Scalu poprvé naživo bez maskování, neskrývám překvapení. Možná si totiž vzpomenete na pár úniků, které Scalu neukazovaly v nejpříznivějších úhlech. Řeč je především o přední části s ostře řezanými světlomety a vystouplou maskou chladiče.

Naživo rozhodně nevypadá tak radikálně, jak se možná mnozí obávali. Zároveň je ale dostatečně odvážná na to, abych mohl po dlouhé době říci, že se v Mladé Boleslavi neschovali jen za konzervativní kabát, ale předvedli také něco agresivnějšího. Takový pohled navíc dle všeho zdědí i budoucí Škodovky.

Pokračujme do boků, kde velké plochy rozbíjí zajímavě řešená chromovaná lišta. Jakási hokejka končí v zadní části. Zaujmou také poměrně dlouhé zadní dveře, díky kterým se dovnitř skvěle nastupuje, ale o tom až později.

Záď je stejně jako u Rapidu Spaceback skleněná. Respektive stejně jako u Spacebacku může být ve vyšších stupních výbavy. Pokud si zaškrtnete panoramatické střešní okno, získáte tmavý skleněný pás od čelního okna až po polovinu víka zavazadelníku.

A to Scale vzhledově velmi pomáhá. Stejně jako zajímavá grafika zadních svítilen. Ty mají sekvenční směrovky, vepředu jsou klasické. Jistý už si nejsem v případě záměny písmen na místo loga automobilky. Tak to Škoda bude aplikovat v budoucnu a na mě to působí trochu asijsky, ale nejspíš si zvykneme.

Celkově se mi design exteriéru v této verzi zamlouvá možná nejvíc z novodobých Škodovek. Otázkou už samozřejmě zůstává, jak bude natažené auto vypadat v reálném prostředí, na základních kolech, s halogenovými světlomety a plechovou zádí namísto velkého skla.

Dobré zprávy pro zadní pasažéry!

Sedám poprvé dovnitř a nemohu se ubránit příjemnému překvapení. Zapomeňte na dodávkový pocit z interiéru Rapidu, který postrádal nápad. I přesto, že provedení konkrétního kusu ještě nebylo z finálních materiálů, znát je větší cit pro detail. Palubní deska je výrazně horizontálně členěna. Zaujme výrazný zlatavý dekor přístrojovky. Na výběr jich bude hned šest. Chromová linka na dveřích pak zajímavě navazuje na kliku dveří. V sérii zůstanou také jakoby křišťálové prvky na každém z výdechů ventilace či na panelu klimatizace.

Ten pochází z koncernových příbuzných nové generace, ovšem k manuálním funkcím se musíte proklikat přes tlačítko menu. Pokud si ovšem nevystačíte s automatickou funkcí, která bude na rozdíl od Rapidu už i dvouzónová, nebude vám to vadit. A já jsem třeba právě ten příklad - většinou to nechám na dnešních chytrých systémech ventilace a nastavím si jen teplotu. Což je mimochodem jeden z důvodů, proč na rozdíl od spousty kolegů necítím averzi k „pežotímu" i-Cockpitu.

Dominantou je displej infotainmentu. Na výběr je ze tří systémů. Základní Swing má displej o úhlopříčce 6,5 palce a mechanické ovladače. Bolero zvětší obrazovku na 8 palců, přidá lepší propojení s chytrými telefony a skleněná tlačítka. Vrcholem je Amundsen s úhlopříčkou 9,2 palců a vestavěnou navigací. To vše doplňuje digitální přístrojový panel před řidičem o úhlopříčce 10,25 palců a pěti režimy zobrazení.

Zajímavý je přechod z klasických USB zásuvek na novější platformu USB-C. Ta není mezi populací zatím tolik rozšířena. Na druhou stranu, Scala míří svou výrobu až na horizont pěti, šesti dalších let, kdy už by mělo dojít k obměně telefonů a kabelů u širší základny uživatelů. A o klasické USB nejspíš v dalších letech budeme v automobilovém průmyslu přicházet stejnou rychlostí, jako tomu je třeba u CD přehrávačů - který ani Scala už samozřejmě nenabídne.

Nejvíce mě však zaujala prostornost interiéru. Za volantem jsem se uvelebil rychle a příjemná jsou i sedadla, která sice na první pohled působí jako z nějakého hot-hatche, ale bočnice jsou dost poddajné na to, aby vás obepnula, ale netlačila. Navíc se nesedí nepřirozeně vysoko, volant lze přisunout dostatečně k tělu, čímž si svou pozici najdete rychle.

Větší překvapení na mě čekalo vzadu. Mám 190 centimetrů a rád řídím na dlouhé nohy, přesto předemnou zbylo místa jako v lepším sedanu střední třídy. Prostor na výšku s mými 190 centimetry taky tak tak stačí. A to i přes panoramatickou střechu. U té je zajímavé, že se clona odvíjí dopředu, nikoli dozadu, jak je běžně zvykem.

Díky tomu chybí právě ten hrb, který omezuje prostor na hlavu zadních pasažérů. Také si budete moci odstínit, zatímco děti vzadu si budou moci užívat pohled na oblohu. Potěší ale i samotné nastupování, sedák je výš a dveře jsou neobvykle dlouhé, čehož si ostatně všimnete už zvenčí, jak jsem již zmínil. Zamrzí ale, že vzadu chybí loketní opěrka a průvlak na lyže.

Zavazadelník má 467 litrů a po sklopení sedadel až 1410 litrů. Nechybí dvojité dno, háčky na tašky, ale i elektrické odjištění příplatkového tažného zařízení. Zaujalo mě plato v kufru. Přepážka je v kolejnicích a pro sejmutí ji nevyklepáváte z úchytů, ale vysouváte po kolejnici. Což se může při nacpaném zavazadelníku hodit.

Diesel ještě vydržel

Na výběr bude od začátku ze tří motorů o více verzích. Litrový přeplňovaný tříválec zaujme roli verze "již od" a k dispozici je se 70 či 85 kilowatty. V případě první verze počítejte s pětistupňovým manuálem a silnější varianta přidá šestku a volitelně i sedmistupňové DSG. Později bude k dispozici také verze na CNG s omezeným výkonem 66 kilowattů.

Nejsilnějším zážehovým agregátem bude čtyřválec 1.5 TSI se 110 kilowatty. Opět jej půjde pořídit s manuálním šestikvaltem či sedmistupňovým dvoustupňovým ústrojím. Dieselu Škoda ještě vale nedává, a tak bude na výběr k dispozici i 1.6 TDI. Opět s oběma převodovkami a výkonem 85 kilowattů.

Budeme-li pokračovat v technice, novinkou u Scaly jsou také nastavitelné tlumiče. Ty se vážou ke sportovnímu podvozku. Je o 15 mm nižší, nabízí kromě režimu Normal také režim Sport s tužší charakteristikou tlumičů, které jsou elektronicky ovládané ventilem. To ve v rámci volby jízdních režimů Normal, Sport, Eco a Individual volitelných na středovém tunelu.

Krok s dobou Scala drží v oblasti asistenčních a bezpečnostních systémů. Na rozdíl od Rapidu můžete mít i zadní boční airbagy. Nechybí hlídání jízdních pruhů, ale díky novým radarům v zadním nárazníku také hlídání mrtvého úhlu včetně blížících se vozů, asistent vyparkování varující před jedoucími vozy či přednárazový asistent.