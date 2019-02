Nováková: Evropská komise má pochybnosti o podmínkách prodeje ArcelorMittal Ostrava | E15.cz

AMO patří do skupiny ArcelorMittal patřící indickému miliardáři Lakšmímu Mittalovi. Skupina musí ostravský podnik a několik dalších závodů podle podmínek EK prodat, protože koupila největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii, a měla by tak na evropském trhu příliš velký podíl. Novým majitelem AMO se má stát společnost Liberty House z globální skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty.

„Jsou to věci, které jsou komplikované, nicméně v daný okamžik to nevypadá tak, že by Evropská komise došla rychle k nějakému závěru ohledně prodeje. Vypadá to tak, že spíše má pochybnosti o dodržení podmínek soutěže, které jsou nutnou podmínkou pro prodej ArcelorMittalu,“ řekl Vondrák.

Ministryně řekla, že EK pro rozhodnutí nemá žádné závazné termíny. ArcelorMittal podle ní zatím podmínky nenaplňuje. „To by nesvědčilo o velké ochotě. Na druhé straně už v podstatě převzal řízení italské Ilvy, takže tady se dá zase z toho usoudit, že nebude mít jinou možnost než podmínky Evropské komise naplnit. A ty podmínky jsou postaveny na tom, že budou přerušeny obchodní vazby mezi ArcelorMittalem a novým vlastníkem,“ řekla Nováková.

Předseda Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal Petr Slanina řekl ČTK, že žádný posun zatím nenastal. „Dozvěděli jsme se, že Liberty House musí doložit ještě nějaké informace. Jde pořád o to, aby ta firma byla odstřižena od ArcelorMittalu,“ řekl Slanina. Odboráři už vypracovali návrh dohody, do které zapracovali své podmínky. Zaslali ji Liberty, Evropské komisi i Evropské radě zaměstnanců. Vyjádření od Liberty zatím nedostali.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. V roce 2017 dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun. I s dceřinými společnostmi má 6500 zaměstnanců.