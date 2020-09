Uhelná komise by měla skončit, zaznělo na akci deníku E15 | E15.cz

Úkolem politiků a úředníků bude podle Havlíčka nastavit takové parametry veřejné podpory, aby se veškeré přidělené peníze stihly vyčerpat a zároveň co nejefektivněji pomohly splnit národní cíle postupné dekarbonizace.

Energetici ale varují, že se k dotacím dostanou pozdě. „Mluvíme tu o obrovských miliardách na investice, které však zatím nemůžeme čerpat. Nyní proto potřebujeme hlavně provozní podporu, abychom dokázali překlenout období právě na přípravu investic. Některé teplárny by se totiž té investiční ani nemuseli dožít,“ varuje šéf strategie EP Energy Jiří Feist.

Skeptická je vůči rychlé transformaci i skupina Sev.en Pavla Tykače. „Jestliže Německo počítá s rokem 2038 a zároveň je tento termín podmíněn i několika předpoklady, Česko by v tomto ohledu rozhodně nemělo být rychlejší. Jeho energetika je totiž podobně závislá na uhlí jako německá, ale ekonomická síla obou zemí je nesrovnatelná,“ říká šéf Sev.en Energy Luboš Pavlas.

Ústup od uhlí by podle Pavlase měl být spíš spontánní, a to na základě rozhodnutí investorů. „Domnívám se, že uhelná komise by měla skončit s doporučením vládě, že s dekarbonizací počítá nejpozději k roku 2050. My si dokážeme představit i rok 2045 či 2040, když k tomu budou podmínky, ale toto individuální rozhodnutí by se už mělo nechat na firmách,“ dodal Pavlas.

Havlíček nicméně věří, že jsou cíle pro transformaci energetiky reálné. „Kdybych tomu nevěřil, tak je neprosazuji. Pokud budeme k dekarbonizaci přistupovat obezřetně, a nikoliv radikálně, pak je odklon od uhlí zcela jednoznačně správná a jediná možná cesta,“ řekl Havlíček s tím, že investoři s tím musí počítat.

Rozhodnutí o termínu konce uhlí vláda na investorech podle něj nechat nemůže. „Stát musí nastavit rozumné parametry, za jakých lze elektrárny a teplárny provozovat, a ty postupně zpřísňovat. Jiná cesta není, ale jde o to, abychom to činili s rozmyslem a nepoškodili celou ekonomiku,“ dodal Havlíček.

Pozn. red.: EP Energy spadá do Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského. Ten je zároveň spoluvlastníkem vydavatele deníku E15.