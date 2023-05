Česká gigafactory: O podobě areálu by mohly rozhodovat i obce | e15.cz

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve čtvrtek nabídl starostům z okolí bývalého vojenského letiště v Líních u Plzně založení společného podniku, který by ovlivňoval budoucí rozvoj strategického podnikatelského parku (SPP), který chce vybudovat český stát. Hlavním investorem projektu má být německý automobilový koncern Volkswagen, jenž v lokalitě plánuje postavit továrnu na výrobu baterií do elektromobilů , takzvanou gigafactory, za zhruba 120 miliard korun.

O tom, co vznikne na zbývající ploše areálu kolem gigafactory, by rozhodovaly právě okolní obce společně se státem. Společný podnik by také ovlivňoval provoz parku. Obce podle ministra tento model vítají. „Finální dohoda mezi ČR a Volkswagenem bude uzavřena do letošního prosince,“ tvrdí nyní Síkela.

Podle Síkely by byl zamýšlený společný podnik v Česku unikátní, podobný funguje ve Švédsku. „Teď budeme s obcemi vyjednávat o jeho konečné podobě, o rozdělení pravomocí a dalších detailech. Jeho vznik může být během na dlouhou trať a bereme v potaz, že obce od nás budou potřebovat záruky co nejdříve,“ prohlásil ministr. Ty poskytne MPO prostřednictvím smluv, které zahrnou dohody o vybudování dopravní infrastruktury, splnění požadavků obcí a založení společné firmy. Síkela si dovede představit model, v němž by zástupci obcí získali místa v dozorčí radě a stanovy by zakotvily pravidla fungování SPP.

Plány EU v oblasti elektromobility:

„Být účasten v akciové společnosti, která bude mimo jiné rozhodovat o tom, komu se prodají pozemky, kromě toho prvního investora, znamená, že bychom se dostali z pasti,“ uvedl starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany). Tím by se podařilo zajistit maximální počet 5000 zaměstnanců, obce by mohly ovlivnit skladbu investorů i plán staveb.

„Bereme garanci pana ministra, že už na prosincovém zastupitelstvu kraje se má rozhodnout o zmenšení průmyslové zóny Líně, o což se snažíme od roku 2001. Protože původně plánovaná 700hektarová zóna by přinesla spoustu problémů a území ji není schopno absorbovat,“ dodal Sobotka.

Síkela obce ujistil, že maximální plocha parku bude 200 hektarů a na dalších 80 hektarech by byly veřejné související stavby jako rozvodna, transformovna, čistička a další. Potvrdí to aktualizované zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (ZUR), které se zpracovávají na žádost MPO a v prosinci je má kraj schvalovat. V ZUR bude zmenšený park, poloviční počet zaměstnanců a podoba dopravní infrastruktury, která sníží zátěž pro obce.

Zprovozněné plzeňské továrny na baterie do elektrických vozidel by znamenalo obrovský přínos pro tuzemskou ekonomiku. Německá automobilka ale rozhodnutí o zahájení projektu již několikrát odložila. V minulosti pro ni Volkswagen zvažoval i jiné lokality, například na Slovensku či v Maďarsku.

„Česká republika má mezi kandidátskými zeměmi vynikající pozici pro získání gigafactory. Nyní však musíme počkat, co přinese takzvaná nová Zelená dohoda. Koncern ji musí vyhodnotit i z hlediska dotací a investičních pobídek,“ upřesnil dříve výkonný ředitel tuzemské Škody Auto, která je součástí Volkswagenu, Klaus Zellmer.