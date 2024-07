Jednou z klíčových podmínek Česka ve vyjednávání se společností Lockheed Martin o nákupu 24 bitevníků F-35 za 150 miliard korun bylo zapojení tuzemských firem do výroby těchto nejmodernějších letounů současnosti a do dalších prestižních programů. Od podpisu historicky nejdražšího armádního nákupu z konce ledna uplynul půlrok, průmyslová spolupráce se však dosud zhmotnila pouze do dvou projektů. Americký zbrojař se přitom zavázal k uzavření jedenácti, další tři má uzavřít výrobce leteckých motorů Pratt & Whitney.

Protlačit domácí podniky do již uzavřeného dodavatelského řetězce, z jehož konce sjíždí letoun, na který čím dál více spoléhají vzdušné síly států NATO, není snadné. „Považuji to za velký úspěch, který bude přinášet perspektivu nejen pro náš průmysl, ale i pro vědecké a vzdělávací instituce,“ pochvalovala si ministryně obrany Jana Černochová (ODS) při pořízení stíhaček.

Z celkem čtrnácti avizovaných projektů, jejichž hodnota má přesáhnout patnáct miliard korun, se dosud podařilo konkrétně dojednat a stvrdit podpisem dva. Jako první uzavřel dohodu s Lockheedem státní podnik LOM Praha, který bude v pardubickém středisku cvičit české a zahraniční piloty tak, aby mohli usednout do kokpitu F-35.

Druhý projekt zapojuje české společnosti PBS Velká Bíteš, One3D a HiLASE. Ty budou vyvíjet novou výrobní technologii ke zhotovování mřížky do výfuku palivového systému F-35. O obou kontraktech exkluzivně informovala e15. Tím však dosavadní „seznam“ dojednaných projektů končí.

„Byli bychom rádi, kdyby toho už bylo podepsáno více, jakkoliv jsme si vědomi řady složitostí. Lockheed Martin je obrovská korporace, takže ne vždy jdou procesy tak rychle, jak bychom si představovali. Proto nyní velmi tlačíme na tuto společnost, aby byly zbývající dohodnuté projekty co nejdříve podepsány. To je hlavní priorita,“ říká Radka Konderlová, vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce na ministerstvu obrany.

Právě ona vede vyjednávání s americkými výrobci, které má vést k „slíbenému“ zapojení českého leteckého průmyslu do prestižních projektů. Ty mu mají zajistit zakázky v ideálním případě na desítky let.

„Neustále si proto zvu zástupce Lockheedu, naposledy zde byli koncem června. Další jednání vedu tento týden na summitu NATO ve Washingtonu. Zatlačím na ně, aby přidali na rychlosti přípravy a podpisu dohod,“ dodává Konderlová. V americké metropoli jedná s Vincentem Panzerou, viceprezidentem mezinárodního dodavatelského řetězce a průmyslového rozvoje společnosti Lockheed Martin.

Na otázky e15, proč byly zatím stvrzeny jen dva projekty a kdy předpokládá uzavření všech jedenácti, jeden z největších zbrojařů světa neodpověděl. Uvedl nicméně následující: „Společnost Lockheed Martin se zavázala poskytovat českému průmyslu příležitosti k průmyslovému rozvoji. S vybranými českými společnostmi v rámci programu průmyslové spolupráce úzce spolupracujeme na vyjednávání rozsahu a podmínek zbývajících projektů. S každým českým účastníkem řešíme finalizaci podmínek jeho projektu s cílem dosáhnout dohody co nejdříve.“

Posun by mohly přinést zářijové Dny NATO v Ostravě. „Věřím, že na jejich okraj budou podepsány další dvě až tři smlouvy s českými subjekty. Doufáme, že do konce roku budou všechny kontrakty podepsané,“ přibližuje Konderlová. Podle informací e15 by mohla být další v Ostravě oznámenou spoluprací ta, kterou Američané finalizují s českým startupem Vrgineers. Týkat se má vývoje a výroby leteckých simulátorů pro F-35 ušitých na míru českým pilotům. Vrgineers k otázkám redakce uvedl, že se do podpisu smlouvy nemůže k podrobnostem vyjadřovat.

Kromě navázání průmyslové spolupráce, která se má týkat primárně bitevníku F-35, má obrana ještě jednu prioritu. Tou je hledání možností další spolupráce v Česku, ke které se americký výrobce zavázal. Týkat se má například oblasti kosmických technologií nebo kyberbezpečnosti. O tom, jak se daří propojovat zámořské společnosti s českým průmyslem, musí Lockheed jednou ročně reportovat ministerstvu obrany. První zprávu má odeslat v lednu příštího roku.

