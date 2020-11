Koksárnu likviduje těžká technika, plameny vyhasly | E15.cz

Více než sto let stará Koksownia Dębieńsko, kterou vlastní polská skupina JSW Koks, ukončila výrobu koksu před dvěma lety. Po přípravných pracech nyní začala její likvidace a stavby v areálu odstraňují bagry a další technika. Podívejte se na fotografie Viktora Máchy z doby, kdy byla výroba v plném provozu.

JSW Koks je v současnosti největší skupinou koksoven v Evropské unii, která se specializuje zejména na výrobu vysokopecního koksu pro ocelárny. Skupina ročně vyprodukuje přibližně 3,8 milionu tun koksu. Po uzavření Dębieńska provozuje v Polsku tři koksovny Právě v Koksownia Dębieńsko byla nejstarší, Baterie koksárenské pece žhnula 33 let. Přitom průměrná životnost je dvacet let.

Historie koksovny Dębieńsko však sahá mnohem dále, do roku 1908, kdy se tehdejší majitel nedalekého uhelného dolu rozhodl postavit poblíž koksovnu. Stavba byla dokončena v roce 1913. Vznikly dvě baterie s celkovou výrobní kapacitou zhruba 350 tun koksu denně, které fungovaly až do začátku 80. let.

Po Druhé světové válce byl závod znárodněn a rozšířen. Na přelomu 60. a 70. let ročně vyráběl 510 tisíc tun koksu. V roce 1985 zahájily provoz dvě nové baterie, které nahradily ty předválečné. Koksovna tehdy vyráběla jak koks pro topné účely, tak průmyslový koks pro český trh.

„Koksownia Dębieńsko nebyla nikdy tou supermoderní, zelenou koksovnu, kde byste mohli jíst ze země. Vlastně byla cítit na kilometry daleko a okolí zelení zrovna nebujelo. Ale měl jsem jí rád jako žádnou jinou,“ říká k provozu industriální fotograf Viktor Mácha, který provoz navštívil v době, kdy byl ještě funkční.

Pro okolní oblast byl podle jeho slov typický mohutný oblak právě hašeného koksu a plápolající ohnivé pochodně. „Dębieńsku už nikdo další život nevdechne. Zajímavostí koksárenského provozu je skutečnost, že jakmile koksovací komory jednou vychladnou, je absolutně nemožné jejich činnosti znovu obnovit,“ řekl Mácha k ukončení a likvidaci provozu.

