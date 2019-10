Fiat Chrysler a PSA schválily plán fúze | E15.cz

Svět automobilového průmyslu se obohatí o nový velký podnik. Správní rada automobilky Fiat Chrysler a dozorčí rada francouzské PSA totiž schválily plán fúze obou společností. Díky tomu může vzniknout čtvrtý největší výrobce aut co do objemu prodeje. Hodnota nově vznikajícího podniku dosáhne asi 50 miliard dolarů, což je zhruba 1,1 bilionu korun. Jednání by podle vyjádření obou společností měla skončit v následujících týdnech.