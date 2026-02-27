Orbán s Ficem chtějí společnou komisi k Družbě. Žádají přístup k ropovodu i zapojení EK
- Viktor Orbán a Robert Fico se dohodli na společné maďarsko-slovenské komisi, která má zhodnotit stav ropovodu Družba.
- Orbán vyzval Volodymyra Zelenského, aby inspektorům umožnil přístup k ropovodu a obnovil jeho provoz.
- Dodávky ruské ropy přes Družbu jsou přerušené od 27. ledna.
Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek řekl, že se se svým slovenským protějškem Robertem Ficem dohodl na vytvoření společné maďarsko-slovenské komise pro vyhodnocení stavu ropovodu Družba. Informuje o tom agentura Reuters. Fico novinářům řekl, že součástí inspekční skupiny by měli být zástupci Slovenska, Maďarska a Evropské komise.
Orbán ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zajistil maďarským a slovenským inspektorům přístup k Družbě a obnovil provoz ropovodu.
Dovoz suroviny na Slovensko prostřednictvím Družby Fico označil za výhodnější oproti jiným alternativám. Slovenská rafinerie Slovnaft po přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu zahájila přípravy na dodávky suroviny tankery a dále ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku.
Dodávky ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že ruský dron tehdy zasáhl část ropovodu na západní Ukrajině a Ukrajinci se vše snaží opravit. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádí, že za dlouhodobý výpadek je zodpovědná Ukrajina a neexistují žádné technické překážky, které by tranzitu ropy mohly zabránit.
Slovensko a Maďarsko v současné situaci uvolnily nouzové zásoby ropy.