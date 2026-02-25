Fico a Orbán obvinili Ukrajinu z politického nátlaku. Ropovod Družba zůstává pozastaven
- Slovenský premiér Fico oznámil, že dodávky ropy z Ukrajiny přes ropovod Družba budou obnoveny až v březnu.
- To kritizuje i maďarský premiér Orbán, který obvinil Ukrajinu z politického nátlaku na jeho zemi.
- Slovensko čelí ropné nouzi, přičemž zajišťuje alternativní dodávky a zároveň hrozí Ukrajině odvetnými opatřeními.
Dodávky ropy ropovodem Družba na Slovensko přes Ukrajinu by podle posledních informací měly být obnoveny až v březnu, řekl dnes novinářům slovenský premiér Robert Fico. Ukrajinu opět kritizoval za to, že dodávky neobnovila, byť podle něj ropovod poškozen není. Bratislava je podle Fica připravena zavést další odvetná opatření. Maďarský premiér Viktor Orbán Ukrajinu obvinil, že by se mohla pokusit narušit maďarský energetický systém, a proto nařídil posílit ochranu kritické infrastruktury.
Tranzit ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska je pozastaven po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Slovenská vláda od minulého týdne opakovaně upozornila, že Kyjev termín obnovení dodávek ropy neustále odkládá, naposledy na tento čtvrtek. Fico řekl, že ropovodem Družba lze surovinu přepravovat.
„Nejnověji platí, že žádná ropa nedorazí v průběhu února. První datum, které přichází v úvahu, je až 3. březen,“ řekl Fico. V této souvislosti kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který podle Fica přepravu ropy vůbec nehodlá umožnit.
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová podle slovenských médií v úterý požádala Ukrajinu, aby urychlila opravu poškozeného ropovodu Družba. Zelenskyj dnes řekl, že Ukrajině bylo doporučeno ropovod opravit, ale dodal, že „to nejde tak rychle“, cituje ho agentura Reuters.
Slovenský premiér Fico také řekl, že cílem Ukrajiny je poškodit maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku. Budapešť vystupuje proti ambicím Kyjeva vstoupit do EU.
Ukrajina pocítí následky
Fico uvedl, že ukončení slovenských nouzových dodávek elektřiny Ukrajina „sakra pocítí,“ pokud bude potřebovat proud ke stabilizaci své sítě. Kyjev dováží elektřinu po ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Přenos elektřiny přes Slovensko na Ukrajinu podle dostupných informací zastaven nebyl. Další možná odvetná opatření Bratislavy vůči Ukrajině kvůli přerušeným dodávkám ropy Fico neupřesnil.
Maďarský premiér Orbán ve videu zveřejněném po jednání rady národní obrany řekl, že bezprecedentní přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba má spíše politické než technické důvody. „Ukrajinská vláda prostřednictvím ropné blokády vyvíjí tlak na Maďarsko a na Slovensko,“ řekl.
Informace od bezpečnostních služeb podle maďarského premiéra naznačují hrozbu, že Ukrajina by mohla podniknout další kroky, a proto nařídil posílit ochranu kritické energetické infrastruktury. „Znamená to rozmístění vojáků a techniky kolem klíčových energetických zařízení, aby se zabránilo útokům,“ prohlásil Orbán. Posílena bude také přítomnost policie v elektrárnách, rozvodnách a dalších zařízeních, a v okrese sousedícím s Ukrajinou bude vyhlášen zákaz létání s drony. „Maďarsko se nenechá vydírat,“ zdůraznil předseda vlády.
Orbán se před dubnovými parlamentními volbami snaží voliče přesvědčit, že největší hrozbou pro Maďarsko není ekonomická stagnace, na kterou se zaměřuje jeho hlavní soupeř ve volbách, ale sousední Ukrajina, píše agentura AP. Maďarský premiér podle ní vede agresivní kampaň plnou dezinformací, jejíž ústřední poselství zní, že Maďaři by měli odmítnout spojit se se zbytkem Evropy v podpoře Ukrajiny proti ruské invazi. Volby, které byly vyhlášeny na 12. dubna, Orbán označil za nelítostnou volbu mezi válkou a mírem. Opozici obvinil, že by zemi zatáhla do války, která zuří v sousední zemi, uvedla agentura Reuters.
Slovensko minulý týden vyhlásilo stav ropné nouze a vláda vyčlenila ze státních zásob až 250.000 tun ropy pro bratislavskou rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL. Slovnaft začal zařizovat alternativní dodávky ropy, a to prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska do Maďarska a na Slovensko.
Slovensko a Maďarsko dlouhodobě dovážejí ropu z Ruska. Česko už na surovině z Ruska závislé není.