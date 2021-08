Orlen Unipetrol chce být zelenější. Investovat bude 30 miliard | E15.cz

Petrochemický holding Orlen Unipetrol chce do zelených projektů do roku 2030 investovat přes 30 miliard korun. Jde zejména o dekarbonizaci, snížení energetické náročnosti, důraz na obnovitelné zdroje, recyklaci plastů a používání pokročilých biopaliv.

"Chceme-li změnit svět, musíme se změnit my sami. Jako jeden z pilířů české ekonomiky vnímáme svou zodpovědnost za energetickou a petrochemickou budoucnost České republiky. Ropa bude v příštích letech nepostradatelnou surovinou, zejména pro chemický průmysl. Přesto je nezbytné již dnes hledat, nacházet a hlavně realizovat nová, moderní a především ekologická řešení, kterými tuto závislost postupně nahradíme," sdělil předseda představenstva Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak. Jak dále uvedl, firma chce být do roku 2050 emisně zcela neutrální.

V rafinérském segmentu Orlen Unipetrol předpokládá, že objem fosilní složky v prodaných produktech postupně klesne z pěti milionů tun za rok na 4,4 milionu tun. V petrochemii chce firma využít například produkci moderního vysokohustotního polyetylenu v nové polyetylenové jednotce. Až 15 procent z celkové výroby polymerů má být tvořeno z recyklace plastového odpadu.

V energetice chce Orlen Unipetrol pokračovat v dekarbonizaci svých zdrojů. Postupně plánuje nahradit dosavadní uhelné teplárny novými paroplynovými jednotkami a solárními zdroji. V plánu má výstavbu paroplynové kogenerační teplárny a fotovoltaické elektrárny v Záluží u Litvínova. Ta by v následujících letech mohla nahradit dosluhující teplárnu T700.

V maloobchodě Orlen Unipetrol vlastní síť čerpacích stanic Benzina Orlen. Do její expanze a průběžné modernizace firma investuje každoročně zhruba miliardu korun. Do roku 2030 plánuje v Česku a na Slovensku zvýšit počet čerpacích stanic z aktuálních 440 na 570. Na nich chce rozvíjet nabídku pohonných hmot, která zahrnuje vedle standardních i alternativní paliva jakými jsou CNG, LPG, elektrická energie a nově také vodík. Do roku 2030 chce umístit dobíjecí stojany na 230 čerpacích stanicích a vodíkové plnicí stojany na 28 čerpacích stanicích v Česku a 26 na Slovensku. Letos vybaví vodíkovými plnicími stojany první dvě čerpací stanice v Praze na Barrandově a Litvínově. Další stanice budou následovat v Brně a Plzni.

Skupina Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů - zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům i na středoevropském trhu. Od roku 2005 je Orlen Unipetrol součástí polské skupiny PKN Orlen, která je od roku 2018 jediným vlastníkem firmy. Od začátku letošního roku změnil holding název z Unipetrol na Orlen Unipetrol.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku firma meziročně zvýšila provozní zisk i tržby. Hrubý provozní zisk společnosti vzrostl téměř trojnásobně z 584,7 milionu Kč na 1,6 miliardy korun, tržby společnost zdvojnásobila z 15 na 32,1 miliardy korun.