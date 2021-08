Pumpaři loni přišli o stovky milionů | E15.cz

Koronavirová pandemie loni výrazně utlumila provoz na silnicích. Nižší množství řidičů usedajících za volant v kombinaci s celkovým ekonomickým útlumem se propsalo do hospodářských výsledků obchodníků s pohonnými hmotami. Tržby i výdělky největších hráčů v Česku loni meziročně klesly o desítky procent.

Největší dopad měla pandemie v prvních šesti měsících loňského roku. Tehdy klesla celková spotřeba pohonných hmot v Česku o devět procent, automobilových benzinů o čtrnáct procent a nafty o sedm procent, uvedla Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Podzimní a zimní propad kopíroval další vlny šíření nemoci COVID-19.

To se projevilo na hospodaření firem. Největší tuzemské síti čerpacích stanic Benzina Orlen loni meziročně klesl provozní zisk o 11 procent na 1,8 miliardy korun. Důvodem je podle firmy nižší mobilita lidí během pandemie, což se odrazilo na tržbách z prodeje paliv. Zajímavý je naopak růst tržeb v nepalivovém segmentu o osm procent. Benzina to vysvětluje tím, že čerpací stanice lidem během protikovidových omezení sloužily jako náhradní místa pro nákup potravin a občerstvení. Údaje o čistém zisku ani trzbách firma nezveřejnila.

Česká trojka Shell Czech Republic loni zaznamenala propad tržeb téměř o čtvrtinu, tedy o 4,8 miliardy korun na 16,5 miliardy. Ještě výrazněji se snížil čistý zisk, a to z 278 milionů na 186 milionů.

„Očekáváme, že celková situace na trhu bude mít pokračující negativní vliv na celkové hospodaření společnosti. Zároveň se budeme připravovat na restart obchodních aktivit spojený s investicemi do vybavení a nových služeb čerpacích stanic,“ uvedl ve zprávě předseda představenstva českého Shellu Pavel Los. Nejvýraznější dopad pandemie pocítily hlavně „pumpy“ na dálnicích.

Druhý největší tuzemský provozovatel čerpacích stanic MOL Česká republika s více než třemi sty poboček loňské výsledky zatím nezveřejnil. Do loňského pro trh krizového roku vstupoval poté, co v roce 2019 utržil přes 44 miliard korun a vydělal 589 milionů korun.

Loňská čísla zatím nezveřejnila ani česká odnož rakouské OMV, která má v Česku 140 stanic a která předloni vydělala přes půl miliardy korun a utržila přes šestnáct miliard korun. Loňská data už nicméně odhalil mateřský gigant OMV, jemuž klesly tržby z 23,4 miliard eur na 16,5 miliard eur (asi 419 miliard korun).

Přestože pandemie i nyní negativně ovlivňuje byznys obchodníků s pohonnými hmotami, tak letos firmy očekávají lepší nebo alespoň méně nepříznivé výsledky oproti loňsku. Pomoci k tomu mají vyšší ceny benzinu i nafty. Ve druhém letošním čtvrtletí si polepšil například Orlen Unipetrol, když meziročně zvýšil hrubý provozní zisk téměř trojnásobně na 1,6 miliardy korun a tržby zdvojnásobil na více než 32 miliard korun.

K nelibosti motoristů ceny pohonných hmot rostly prakticky od začátku tohoto roku až do konce července, kdy se litr benzinu prodával za téměř 34 korun a nafta za více než 31,80 korun. Benzin tak od začátku roku podražil o šest korun a nafta o 4,50 koruny, vyplynulo z dat společnosti CCS, která ceny sleduje.

