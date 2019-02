Pilsen Steel plánuje delší odstávku, odbory jsou proti | E15.cz

Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel, jejichž ruští majitelé na firmu před měsícem podali návrh na insolvenci, navrhly odborářům prodloužení odstávky. Trvá od 1. ledna a měla skončit poslední únorový den. Vedení podniku ale předložilo odborům návrh na prodloužení do srpna. S tak dlouhou dobou odbory nesouhlasí, protože se obávají, že už by se výroba ve firmě znovu těžko obnovovala. Uvedla to předsedkyně podnikových odborů Ivanka Smolková.

Firma, která podle insolvenčního rejstříku dluží více než stovce věřitelů přes pět miliard korun, zatím nemá žádné závazky vůči zaměstnancům, vyplatila jim i lednové mzdy.

Odbory po vedení požadovaly prodloužení současné kolektivní smlouvy bez zvyšování mezd. Platnost nynější smlouvy, která garantuje 650 pracovníkům základní sociální jistoty, končí 31. března. Vedení prodloužení smlouvy zatím podepsat nechce, odbory proto nesouhlasily s prodloužením odstávky. Zaměstnanci jsou teď doma za 75 procent náhrady mzdy.

Pokud se vedení s odbory nedohodne, měli by lidé nastoupit do práce v pátek 1. března. „V provozech ale nejsou základní podmínky pro důstojný výkon práce a ani hygienické podmínky, které by odpovídaly našim zákonům,“ řekla předsedkyně odborů. Podle ní by musel zaměstnavatel zajistit vytápění, teplou vodu, ale také zakázky. V některých budovách nejde kromě vody ani plyn. Pokud se zaměstnavatel nedohodne s odbory, měli by lidé od 1. března pobírat 100 procent mzdy, i když pro ně nebude práce. Podle Smolkové by se provoz ve firmě dal obnovit, pokud na to ale budou peníze.

„Teď je míč jednoznačně pouze na straně vedení,“ uvedla předsedkyně. Vedení zatím nemělo setkání se zaměstnanci, ani jim nerozeslalo žádné dopisy. Lidé hromadně firmu neopouštějí, vyčkávají.

Soud ještě nejmenoval insolvenčního správce firmy a zatím „jen“ přijímá přihlášky pohledávek věřitelů. „Dosud se jich přihlásilo asi 15, ale s menšími pohledávkami. Pořád se tam neobjevují ty, které by nás měly poslat do insolvence. Kromě toho, že do insolvenčního řízení přistoupila státní zástupkyně (má za stát dozorovat insolvenční řízení i případný úpadek), se nic nového neděje,“ uvedla Smolková.

Pilsen Steel už v roce 2013 odvrátil konkurz a v roce 2014 prošel soudem povolenou reorganizací. Vlastníkem stoprocentního obchodního podílu firmy je ruský podnikatel Igor Šamis. Podnik má zatím přerušené financování od banky VEB Kapital, dceřiné firmy ruské státní Vněšekonombanky.