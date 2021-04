Pitrova partnerka zcela ovládne německý sklad známý z kauzy české nafty | E15.cz

Obchod, jehož příčinou jsou rozdílné vize obou majitelů, má být vypořádán do konce června. „Podíl prodáváme, protože se dlouhodobě neztotožňujeme se směrem dalšího rozvoje areálu,“ sdělil deníku E15 člen představenstva skupiny Toma Vladimír Kurka.

Radostová zatím podrobnější plány neprozradila. „Uvažuji nad strategickým partnerstvím, které by mi umožnilo co nejlépe rozvíjet a modernizovat areál a hlavně zefektivnit jeho skladovací funkci. K tomu bylo potřeba vykoupit menšinový podíl,“ říká s tím, že výhledově by se tam mohly vyrábět alternativní pohony.

Pitr podle Radostové ve firmě není aktivní, údajně se soustředí pouze na byznys v Česku. Byznysmen však v minulosti hovořil jinak. „O mně se ví, že působím na straně těch, kteří ten areál koupili,“ řekl už v roce 2017 pro server Aktuálně.cz. Pro Deník N pak přiznal, že na svoje jméno už nikdy podnikat nebude kvůli soudním sporům, které ho s vlastním byznysem provázely.

Areál v Kraillingu je v tuzemsku znám i díky původnímu majiteli. Českou naftu v něm totiž skladovala německá společnost Viktoriagruppe, která v roce 2014 zkrachovala a po jejímž pádu reálně hrozilo, že se palivo v hodnotě 1,2 miliardy korun nevrátí do Česka.

Problém se nakonec podařilo vyřešit. Sklad pohonných hmot v dražbě o dva roky později získala německá firma Krailling Oils Development, v níž od začátku figurovala Radostová, dnes již zkrachovalá firma FAU a rodina Kurků. Po domluvě s českou Správou státních hmotných rezerv začala přeprava nafty do Česka, přičemž poslední vlak s palivem dorazil na konci roku 2017.

Pitr, který na začátku devadesátých let obchodoval s potravinami a s nemovitostmi, je spojován především s ústeckou chemičkou Setuza. Snažil si ovládnout na konci devadesátých let, přestože o ni měli zájem největší byznysoví žraloci té doby a z dohledu ji nechtěli pustit ani zástupci státu.

Kvůli krácení daní, jehož se měl spolu se společníky dopustit v polovině devadesátých let, byl odsouzen na čtyři roky vězení, Z něho byl předčasně podmínečně propuštěn. Nyní se oficiálně vydává za poradce, v několika případech však už připustil, že mnohé firmy ovládá.

Otrokovická skupina Toma se zabývá především odpadářstvím, energetikou a nemovitostmi. Patří do společnosti Prosperita holding, kterou po odchodu zakladatele Miroslava Kurky staršího ovládá jeho stejnojmenný syn. Majetek rodiny Miroslava Kurky staršího loni ohodnotil magazín E15 Premium na 5,1 miliardy korun.

Obchodník s palivy FAU se do povědomí veřejnosti dostal v roce 2016 nejen v rámci „záchrany“ české nafty. Ve stejném roce na něj úřady vydaly zajišťovací příkazy za stovky milionů korun s odůvodněním, že se firma zapojila do daňového podvodu. FAU následně spadla do insolvence.

Případ se ocitl v centru zájmu kvůli nahrávce zveřejněné na anonymním twitterovém účtu. Tan podle některých politiků vyvolával dojem, že finanční správa jednala v zájmu tehdejšího ministra financí a nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO), protože sklady FAU sídlily v areálu přerovské chemičky Precheza ze skupiny Agrofert. Babiš to však několikrát popřel.