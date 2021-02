ČEZ opět investoval do platformy Vulog | E15.cz

Polostátní energetická společnost ČEZ prostřednictvím svého fondu Inven Capital po třech letech znovu investovala do francouzské carsharingové platformy Vulog. Do technologického start-upu poslala nižší jednotky milionů eur, a to prostřednictvím půjčky, která se následně překlopila v podíl ve firmě. Deníku E15 to potvrdil investiční ředitel Inven Capital Ivo Němejc s tím, že od všech investorů nyní Vulog vybral celkem 25 milionů eur, v přepočtu 650 milionů korun.

Spolu s ČEZ se investičního kola zúčastnili další čtyři hráči, přičemž největší částku poskytla Evropská investiční banka (EIB). Jaké jsou konkrétní výše jednotlivých investic, strany neuvedly.

Vulog využije nabrané peníze k posílení své pozice na trhu a také na expanzi do dalších měst Evropy i Ameriky. Sdílená elektromobilita využívající technologie Vulogu se má do tří měsíců objevit například v New Yorku. Další města se mají brzy přidat.

„Důvěra EIB nám pomůže urychlit transformaci globální mobility. Naše mise je jasná: snížit počet jednotlivě vlastněných vozidel ve městech,“ uvedl generální ředitel Vulogu Gregory Ducongé. Vulog k tomu podle něj využívá stále efektivnější umělou inteligenci a algoritmy, které analyzují velký objem nashromážděných dat. „Díky tomu mohou naši klienti – poskytovatelé carsharingu – nabízet optimalizovaný a ziskový provoz,“ vysvětluje Ducongé.

Z hlediska platformy pro carsharingové poskytovatele je Vulog podle ČEZ ve světě vůbec nejvyužívanější. „Globální trh sdílené mobility navíc neustále roste a podle odborných odhadů má do pěti let dosáhnout hodnoty přes devět miliard dolarů. To Vulogu hraje do karet,“ říká k investici Němejc. V přepočtu na koruny by to znamenelo, že by trh mohl vyrůst na zhruba 193 miliard.

ČEZ přitom do Vulogu investuje i z dalšího důvodu. Šéf skupiny Daniel Beneš dříve uvedl, že díky carsharingu narůstá využití aut až na 100 procent, což dělá z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání.

Sdílená mobilita poháněná technologií Vulogu funguje ve více než 30 městech na pěti kontinentech. Mezi klienty Vulogu patří automobilky jako PSA, Renault nebo Volkswagen. Právě pod německý koncern spadá i poskytovatel carsharingu WeShare, který se své služby chystá v budoucnu nabídnout i v Praze.

Předseda Asociace českého carsharingu Roman Filip však podotýká, že k rychlejšímu rozvoji elektrických sdílených aut v Česku chybí především dostatečná infrastruktura dobíjecích stanic. „I v Praze, která by mohlo být potenciálně vhodným místem pro vstup carsharingových provozovatelů, infrastruktura stále není kompletní,“ upozorňuje Filip.

V Česku nyní podle asociace působí pět carsharinových poskytovatelů s celkem 1241 vozy. V nabídce jsou ale pouze dva elektromobily.

Fond Inven Capital získal ve francouzské společnosti minoritní podíl v roce 2017, kdy s dalšími investory Vulogu poskytl celkem 17,5 milionu dolarů. Sám ČEZ tehdy investoval desítky milionů korun.