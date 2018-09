Plynovod ze Slovenska do Bulharska se dá postavit, ukázala studie Eustreamu | E15.cz

Studie slovenského přepravce plynu Eustream prokázala ekonomickou i technickou proveditelnost plánovaného nového plynovodu Eastring ze Slovenska k bulharsko-turecké hranici, který by propojil plynárenské sítě západní a jihovýchodní Evropy. Zástupci Eustreamu, ve kterém má menšinový podíl a manažerskou kontrolu skupina Energetický a průmyslový holding , to oznámili po prezentaci studie proveditelnosti plynovodu.

Výstavba by mohla začít zhruba v roce 2022 s dokončením první fáze za 2,6 miliardy eur (66 miliard korun) o tři roky později, kdy se počítá se zahájením komerčního provozu plynovodu.

Záměr počítá s přepravní kapacitou 1208 kilometrů dlouhého plynovodu v úvodní fázi 20 miliard metrů krychlových ročně, která by po dobudování kompresorových stanic mohla být později zdvojnásobena. „Nyní nás čeká fáze vyřizování všech povolení, výkup pozemků,“ řekl novinářům předseda představenstva Eustreamu Tomáš Mareček.

Podle stávajících odhadů by přeprava plynu přes Eastring mohla dosáhnout minimálně 12 miliard metrů krychlových plynu ročně. Eustream očekává, že na výstavbu plynovodu blíže neupřesněnou částkou přispěje i Evropská unie.

„Tento projekt považujeme za velmi důležitý z hlediska energetické bezpečnosti. Umožní, aby se nové zdroje, které se otevírají na severu Evropy, propojily jak se Slovenskem, tak se zeměmi jihovýchodní Evropy. Stejně to umožňuje i to, aby se zdroje ze Středomoří i z kaspické oblasti dostaly do tohoto potrubí,“ řekl místopředseda Evropské komise pro energetickou unii Maroš Šefčovič.

Slovensko je dlouhodobě významnou tranzitní zemí pro přepravu ruského plynu dále do západní Evropy. Bratislava se ale obává poklesu tohoto tranzitu přes své území kvůli chystanému rozšíření kapacity plynovodu Nord Stream, jež přivádí ruský plyn po dně Baltského moře do Německa.

„Nestačí se dívat jen na tranzit plynu z východu na západ, musíme se dívat i na jiné světové strany. V současnosti pokládáme za výzvu propojení ze severu na jih,“ řekl před novináři slovenský ministr hospodářství Peter Žiga. Dodal, že v minulosti již byla podepsána memoranda ohledně plynovodu Eastring se zeměmi, přes které má nové potrubí vést.

Dříve v tomto týdnu začala na východním Slovensku výstavba slovensko-polského plynovodu, který bude napojen na stávající slovenský tranzitní plynovod. Nové propojení zlepší přístup středoevropských zemí ke zdrojům plynu v Baltském moři a Norsku.