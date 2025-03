Plzeňská Škoda JS usiluje o dodávky zařízení pro primární i sekundární části nových bloků českých jaderných elektráren. Chce se také podílet na montáži, koordinaci, spouštění dílčích provozních souborů a projektování. Uvedl to její generální ředitel František Krček na jednání s prezidentem Petrem Pavlem, který si v úterý prohlédl reaktorovou halu podniku patřícího do skupiny ČEZ. Škoda JS patří v Evropě mezi přední výrobce a dodavatele zařízení pro jadernou energetiku.

Škoda JS má s preferovaným uchazečem o výstavbu nového bloku Dukovan, společností KHNP, podepsané memorandum o spolupráci včetně dohody o mlčenlivosti. „Proto teď nemůžeme konkrétně uvádět, o dodávkách jakých zařízení jsme s korejskou stranou jednali a budeme jednat,“ uvedl mluvčí Škody JS Karel Samec. Pokud plzeňský podnik uspěje, přijme 200 až 250 zaměstnanců a na daních včetně sociálního a zdravotního pojištění by pak odváděl do státního rozpočtu přes 100 milionů korun ročně navíc. Nyní zaměstnává 1100 lidí.

„Role Škody JS by mohla být také výhledově rozšířena o naše know-how na budoucí údržbu nového bloku nebo bloků, protože máme v této oblasti dlouholetou praxi a dobré reference nejen v ČR,“ řekl Krček. Firma je generálním dodavatelem údržby primárního okruhu všech šesti provozovaných jaderných bloků v ČR, kde provádí servis technologie. Dodává také zařízení pro modernizace primárních okruhů a náhradní díly k prodlužování životnosti bloků.

Na Slovensku se Škoda JS podílí na dokončování čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce, jejíž třetí blok zahájil loni komerční provoz. Podle Krčka z toho pramení ambice plzeňských strojíren u dukovanského projektu. „Je logické, že hlavně doma chceme hrát stejně důstojnou roli jako při dokončování Mochovců. S dalšími českými firmami jsme tam dodali klíčové komponenty a významně se podílíme na jejich zprovoznění,“ uvedl. Dukovany by podle Krčka přinesly zakázky dalším českým subdodavatelům Škody JS.

Podnik dále předpokládá významné zapojení svých výrobních a inženýrských kapacit do společného projektu ČEZ s britskou společností Rolls-Royce na výrobu malých reaktorů SMR. Své provozy už na to podle Samce připravuje a zahájil masivní investice do strojního vybavení i kvalifikace výrobních postupů. Výhodou Škody JS pro oblast malých modulárních reaktorů je mimo jiné to, že dříve vyrobila a dodala 21 kompletních reaktorů výkonově a rozměrově blízkých SMR (typu VVER 440).

„Technologie a postupy nutné například pro výrobu tlakové nádoby reaktoru ve velké míře už teď běžně využíváme i při výrobě kontejnerů pro použité palivo z jaderných elektráren,“ řekl Krček.

VIDEO: Nové továrny na reaktory v Česku mohou pojmout až sedm tisíc zaměstnanců, říká Chaloupková z představenstva ČEZ v pořadu FLOW

Podle něj odpovídají reaktory VVER 440 malým modulárním reaktorům velikostí i výkonem. „Teď tady vyrábíme vnitřní části (reaktorů) pro britskou elektrárnu Hinkley Point C, kde je naším zákazníkem firma Framatome. Takže my tu zkušenost s výrobou velkých komponent pořád máme. To, že se tady 30 let reaktory nevyráběly, není tím, že by to Škoda JS neuměla, ale ty příležitosti na trhu nebyly. Teď jsou, takže my se připravujeme i z pohledu investic,“ uvedl Krček.

Za 16 let ve firmě nepamatuje tak velký objem investic do výrobního zařízení. Jde o stovky milionů korun ročně od roku 2022, kdy podnik převzal ČEZ. Škoda JS má podle Krčka spolu s ČEZ ambici dodávat SMR reaktory do celého světa.

Škoda JS už nabírá zaměstnance pro dukovanský projekt. „Plus máme tým 150 lidí, kteří se aktivně podílejí na spouštění Mochovců. A jakmile tento projekt pro nás skončí, což by mohlo být v průběhu jednoho roku, tak přejdou automaticky na projekty jak nových bloků pro Dukovany, tak malých modulárních reaktorů,“ uvedl generální ředitel.

Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ČEZ měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. KHNP už dříve přislíbila, že se české firmy budou účastnit až 60 procent projektu. „Diskutovali jsme problematiku lokalizace českého průmyslu v rámci výběrových řízení na dodávku velkých bloků pro Dukovany a Temelín. Pan prezident je plně na straně českého průmyslu,“ řekl člen představenstva ČEZ Tomáš Pleskač. Prezident byl informován o připravenosti tuzemských firem.

„Vysvětlili jsme si, že lokalizace není jenom o podpisu několika smluv v nejbližší době, ale že je to o dlouhodobé práci českých firem a přípravě na výběrová řízení, která budou organizovaná v příštích pěti a více letech,“ dodal. ČEZ se k 60 procentům podílu českých dodávek hlásí, ale definitivní podíl bude možné spočítat až po dostavbě elektrárny. „Ale je to náš společný cíl a já jsem přesvědčený, že jsme schopni ho dosáhnout,“ uvedl. Krček potvrdil, že prezident Pavel je ztotožněn s tím, že by měl být podíl českého průmyslu na dodávce co největší, ideálně 60 procent.

Pleskač dodal, že ČEZ je ve finální fázi vyjednávání s KHNP o definitivních smlouvách na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. „Jsem přesvědčen, že během několika krátkých týdnů budeme schopni prohlásit smlouvu se společností KHNP za dojednanou. A pak bude záležet na délce schvalovacího procesu jak ve skupině ČEZ, tak na úrovni vlády, kdy budeme moci přikročit k podpisu,“ dodal.