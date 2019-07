Potvrzeno: Škoda Vagonka dodá Lotyšsku vlaky za šest miliard. V tendru uspěla až na třetí pokus | E15.cz

Škoda Vagonka ze skupiny Škoda Transportation dodá do Lotyšska 32 elektrických příměstských vlaků. Ostravský podnik pro lotyšské státní dráhy zajistí také údržbu vlaků, školení lidí a bude drahám dodávat i náhradní díly, sdělila mluvčí strojírenské skupiny Lubomíra Černá. Jednotky budou dodávány postupně v letech 2022 až 2023. O tendru za více než šest miliard korun informoval deník E15 už dříve.

„Jsme velmi potěšeni, že Škoda Vagonka byla vyhlášena vítězem tohoto významného tendru a podepsala smlouvu s Pasažieru Vilciens (lotyšské státní dráhy). Opakovaně se ukázalo, že naše společnost nabídla ekonomicky a technicky nejlepší řešení nových moderních jednotek,“ řekl předseda představenstva společnosti Škoda Vagonka Martin Bednarz. Podobné jednotky jsou v provozu například v ČR, Litvě, Ukrajině a Slovensku.

Výsledky tendru byly dvakrát zrušeny. Původně vyhrála mírně nižší cenou španělská společnost Talgo, ale Škodovka se odvolala s tím, že má menší náklady na provoz. Podruhé vyhrála Škoda, ale tendr napadlo Talgo. Lotyšské úřady nakonec potvrdily Škodu Vagonku.

„Kromě samotných dodávek jednotek chce Škoda Vagonka spolupracovat s místními firmami při uvádění vlaků do provozu, jejich servisu a údržbě po celý životní cyklus vozidla, který činí minimálně 35 až 40 let,“ uvedla Černá. Škoda Vagonka podle ní nejlépe splnila podmínky zadání tendru a nabídla nejvýhodnější cenu za provoz jednotek na 35 let. Šlo nejen o cenu za vlaky, ale také za náklady na údržbu, spotřebu energie a další po celou dobu provozu. Škoda navíc podle Černé jako jediná nabídla dvousystémové jednotky, což je významnou výhodou vzhledem k probíhající elektrifikaci tratí v Lotyšsku. Nové jednotky budou moci jezdit po celé délce tratí, zejména z Rigy na města Aizkraukle, Tukums, Skulte a Jelgava.

Nové vlaky budou určeny pro příměstskou dopravu pro provoz na tratích s rozchodem 1520 milimetrů a napájecí napětí 3 kV i 25 kV. Vozidla musí odolat klimatickým podmínkám od minus 40 do plus 40 stupňů Celsia. Do vlaků se vejde minimálně 400 sedících až 450 stojících cestujících. Maximální rychlost bude 160 km/h.

V posledních 15 letech dodala skupina Škoda Transportation okolo 150 elektrických vlaků pro příměstskou, regionální a meziregionální dopravu.

Škoda Transportation, výrobce vlaků, lokomotiv, tramvají, trolejbusů a vozů metra, loni utržila 11,78 miliardy korun, meziročně o jedno procento více. Čistý zisk zvýšila o 30 procent na 327 milionů korun. Skupina loni vyvezla 53 procent produkce. Největším loni uzavřeným kontraktem byla dodávka 80 tramvají pro aglomeraci Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg s opcí na dalších 34 vozidel; celková hodnota zakázky včetně opcí činí téměř deset miliard korun. Skupina loni dále dohodla dodávky tramvají do Finska, Ostravy a Plzně, elektrických jednotek pro slovenské železnice a v konsorciu se Siemensem pak vyrobí osobní vozy pro České dráhy. Nové vlaky pro Lotyšsko jsou pro skupiny zatím největším letošním kontraktem.