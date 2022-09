PŘEHLEDNĚ: Kdy začíná a končí topná sezona | E15.cz

V souvislosti s prudkým ochlazením začala v Česku topná sezona. V některých českých městech ji teplárny spustily již ve třetím zářijovém týdnu, jiné začínají rozehřívat radiátory bytů od pondělí 19. září.

Začátek topné sezony

Otopná sezona může začít podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. kdykoli po prvním září. Startuje ve chvíli, kdy se průměrná teplota ve dvou po sobě jdoucích dnech nedostane nad třináct stupňů Celsia a zároveň se ani v dalším dnu neočekává oteplení. Podle dlouhodobých průměrů se obvykle začíná topit kolem 17. září. V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje i mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

Některé teplárny letos odstartovaly provoz již ve čtvrtek 15. září, jiné v pondělí 19. září. Obyčejně začínají teplárny s vytápěním nejprve na západě Čech a ve vyšších zeměpisných polohách. V případě, že dojde k oteplení, teplárny vytápění přeruší do doby, než se opět trvale ochladí.

Jak rostla cena elektřiny?

Konec topné sezony

Jak vyplývá z výše zmíněné vyhlášky, teplárny ukončují otopnou sezonu standardně 31. května. Pokud teplárny ukončí topnou sezonu dříve a před 31. květnem teploty opět klesnou na 13 stupňů Celsia a méně, a to dva dny po sobě, teplárny opět spustí topení.

Po ukončení topné sezony na konci května platí totéž, co před jejím začátkem. A sice že v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

Topné sezony v jednotlivých městech

Topná sezona v Praze

Pražská teplárenská letos zahájila topnou sezonu v pondělí 19. září, o den dříve než loni. Důvodem je pokles průměrných denních teplot a předpověď počasí na následující dny. Pražská teplárenská dodává v hlavním městě teplo do více než 235 tisíc domácností a řady administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Topná sezona v Brně

V pondělí 19. září se poprvé od začátku května v brněnských firmách i bytech rozehřály radiátory napojené na centrální vytápění Tepláren Brno. Kolik lidé za teplo zaplatí, zatím není jisté, městská společnost zveřejňuje nový ceník vždy v polovině října.

Topná sezona v Ostravě

Teplárny v Moravskoslezském kraji začaly topit rovněž v pondělí 19. září, tedy o den dříve než před rokem. Ve většině míst už začala teplo dodávat skupina Veolia Energie. Společnost ČEZ Teplárenská začala z Elektrárny Dětmarovice v pondělí v šest hodin ráno dodávat teplo pro Orlovou a Bohumín na Karvinsku.

Topná sezona v Mladé Boleslavi

Topit se začalo již o víkendu 17. až 18. září, loni to bylo 21. září. Teplo ve městě dodává společnost Ško-Energo, a to pro více než čtrnáct tisíc domácností a podniků napojených na centrální vytápění.

Topná sezona v Kladně

Teplárna Kladno začala dodávat teplo již ve čtvrtek 15. září. Teplo a teplá voda se v Kladně vyrábějí z domácího uhlí z lomů ze severu Čech a z biomasy.

Topná sezona na Trutnovsku

Společnost ČEZ Teplárenská zahájila topnou sezonu ve čtvrtek 15. září, což je o dva týdny později než loni, kdy se v této oblasti začalo topit již prvního září.

Ceny tepla

Přesné ceníky většina tepláren zveřejňuje přibližně v polovině října a jsou platné od prvního listopadu. Oproti tomu například teplárny v Trutnově a Hradci Králové ceny tepla se zahájením topné sezony měnit nebudou. Změny cen by měly nastat od prvního ledna, nicméně ceny na příští rok zatím společnosti neoznámily.