Příští vláda bude muset rozhodnout o pokračování dostavby Temelína, říká Havlíček | E15.cz

Až bude hotový nový blok jaderné elektrárny Dukovany, mohly by se dostavět jeden nebo dva nové bloky jaderné elektrárny Temelín. Stát by se tak mohlo v polovině 40. let. Investorem by měl být ČEZ. Stát by mohl zkusit najít strategického partnera dostavby Temelína například ve Francii. Novinářům to dnes při prohlídce Temelína řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).