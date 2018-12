Prodej nových aut v EU klesl potřetí za sebou | E15.cz

Spor premiéra Andreje Babiše o to, jestli spolupracoval se Státní bezpečností, vstupuje do další fáze. Šéf hnutí ANO dál trvá na svém, nic na tom nezměnil ani verdikt Evropského soudu pro lidská práva, který zamítl jeho žalobu na Slovensko. Podle historika Prokopa Tomka ale důkazy mluví jasně. „Ten samotný fakt spolupráce mě neděsí, udivuje mě ale, že to dotyčný zcela odmítá,“ říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem. Proč podle Tomka nebyli svědci Babišovy obhajoby důvěryhodní? Bylo vůbec možné se spolupráci s StB vyhnout? A vrací se staré struktury? Podívejte se na rozhovor. TADY SI MŮŽETE PŘEHRÁT všechna další interview Pavla Štrunce.