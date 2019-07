Prodražené jádro: připomeňte si projekty atomových elektráren, které se vymkly odhadům | E15.cz

Délka dokončení jaderných bloků v zemích prvního světa osciluje zhruba mezi sedmi a patnácti roky, ještě divočeji se však vyvíjí křivka nákladů. Například americká jaderná elektrárna VC Summer měla podle prognóz z roku 2008 stát 11 miliard dolarů, o deset let později se ale ukázalo, že půjde o dvojnásobnou sumu. To dodavatele stavby, společnost Westinghouse, tehdy poslalo do insolvence.

Podobné situace se nevyhnuly ani projektům v Evropě. Probíhající dostavba jaderné elektrárny Hinkley Point C ve Velké Británii už se z původních téměř sedmi miliard eur prodražila na více než 22 miliard eur. Citelné zdražení zaznamenali také ve Francii. V roce 2007 začaly práce na elektrárně Flamanville. Původní suma byla stanovena na 3,3 miliardy eur. V současné době je však odhad na celkovou částku mnohem vyšší. Podle expertů se v této chvíli vyšplhala na 10,9 miliardy eur. Dokončení elektrárny je stanoveno na rok 2020.

Více peněz si budou muset připravit i Finové. Tamní projekt elektrárny s názvem Olkiluoto, která má být dokončena také v příštím roce, se z původní ceny tří miliard eur dostal na 8,5 miliardy eur. Nepříliš jinak se vyvíjí realizace bloků v elektrárně Mochovce na Slovensku, odhadované náklady vzrostly na dvojnásobek.

Mezi jaderné projekty, které se zatím nezačaly stavět patří elektrárny Pakš v Maďarsku a Hanhikivi ve Finsku. Maďarský projekt, jehož stavba by měla začít v příštím roce, má vyjít na 12,5 miliardy eur. Finové začnou další jadernou elektrárnu stavět v roce 2021. Hotovo by mělo být o sedm let později a odhadovaná celková suma by se měla vyšplhat na 6,7 miliardy eur.