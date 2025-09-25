Průša míří do vesmíru. Prusa Research vyvinula náplň pro 3D tisk satelitních dílů
České firmy Prusa Research a TRL Space představily speciální polykarbonátový filament, tedy náplň k 3D tisku, který splňuje náročné podmínky kosmických misí. Nový materiál lze použít v prostředí satelitních misí, laboratořích částicové fyziky i pozemských podmínkách, kde je potřebná odolnost a elektrostatická bezpečnost. Výhodou je, že je s ním možné tisknout i na běžných 3D tiskárnách, čímž se výrazně sníží náklady na výzkum a vývoj. Cena jedné cívky se bude pohybovat kolem šesti tisíc korun.
Filament je navržen tak, aby splňoval náročné požadavky na použití v prostředí s vakuem, proměnlivými teplotami a vysokými nároky na elektrostatickou bezpečnost. Podobné materiály sice již existují, ale pouze pro drahé a velké tiskárny, které stojí desetitisíce eur. Pro výzkumné laboratoře je pak obtížné je zaplatit. Nový materiál od českých firem je možné použít v běžných tiskárnách, které stojí do tisíce eur.
„Jsme přesvědčeni, že se jedná o přelomový materiál, který dokáže zpřístupnit vývoj kosmických technologií mnohem širšímu okruhu vývojářů, výzkumníků i firem. To, co bylo dosud doménou specializovaných laboratoří s drahým vybavením, je teď možné tisknout jednoduše a levně na běžné 3D tiskárně," uvedl Josef Průša, zakladatel a ředitel firmy Prusa Research.
Tisk z pohodlí laboratoře
Výzkumníci i výrobci si díky tomu mohou potřebnou součástku navrhnout a vytisknout ve své laboratoři nebo firmě za několik hodin bez nutnosti zadávat výrobu externím dodavatelům, čekat na doručení a platit vyšší částky za zakázkovou produkci.
Vývojáři pracují na tom, aby materiál splnil i nejpřísnější parametry potřebné pro výrobu nosných konstrukcí malých družic CubeSat. V plánu jsou i další testy, například měření odolnosti vůči radiaci, které se uskuteční v laboratořích CERNu a nebo zkoušky při opakovaném zahřívání a ochlazování simulující podmínky vesmírného prostředí, které udělá Evropská kosmická agentura (ESA).
Cena se bude pohybovat kolem šesti tisíc korun za cívku materiálu o váze 850 gramů. Materiál nese název Prusament PC Space Grade Black.