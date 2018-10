Putin se shodl s Trumpem. Cena ropy je prý moc vysoko | E15.cz

Rusko by v případě nedostatečných dodávek ropy na světový trh mohlo zvýšit těžbu o dalších 200 až 300 tisíc barelů denně. Uvedl to ruský prezident Vladimir Putin. Podle agentury Reuters také vyjádřil souhlas se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, že ceny ropy se v současnosti nacházejí na příliš vysoké úrovni. Dodal nicméně, že by bylo lepší, kdyby se Trump nesnažil ropný trh ovlivňovat.