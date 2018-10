K dědictví po otci se Trump dostal daňovým úskokem, píše list NYT | E15.cz

Donald Trump se v 90. letech minulého století dostal k realitnímu dědictví po svém otci z velké části daňovým úskokem. Napsal to na základě vlastního obsáhlého vyšetřování list The New York Times. Právníci prezidenta obvinění popřeli jako stoprocentně smyšlené. Trump podle amerického listu zdědil po otci byznys v dnešní hodnotě nejméně 413 milionů dolarů (přes devět miliard korun).