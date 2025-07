Rekordní tržby a expanze elektrobusů. Iveco ve Vysokém Mýtě roste navzdory poklesu výroby

Výrobce autobusů Iveco Czech Republic vloni výrazně zvýšil zisk po zdanění na 2,439 miliardy korun. Rok předtím měl zisk 1,580 miliardy korun. Je to druhý nejlepší výsledek v historii společnosti, vyšší byl jen v roce 2019. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly téměř o šest procent na 23,439 miliardy korun, tržby za prodej zboží se snížily o šest procent na 8,225 miliardy korun. Počet vyrobených autobusů se minulý rok snížil.

„V roce 2024 měla společnost mimořádně úspěšný rok v rámci České republiky, kam dodala více než 500 vozidel, převážně modelů Crossway. Značka Iveco Bus navýšila svůj tržní podíl téměř na 42 procent, včetně minibusů na podvozku Iveco s karoserií Rošero,“ uvedla firma. V prodejích na slovenském trhu společnost dosáhla na tržní podíl 70 procent. Dalšími tradičními exportními zeměmi zůstaly zejména státy střední a východní Evropy a Francie, Itálie a Německo. Téměř 90 procent vyrobených vozů bylo vyvezeno do 25 zemí včetně Asie a Afriky.

Společnost v roce 2024 vyrobila ve svém závodě ve Vysokém Mýtě 4644 autobusů, o 91 vozů méně než v roce předchozím. Loňský rok byl pro továrnu výjimečný mimořádně vysokým nárůstem výroby elektrobusů, které jsou komplexnější a zároveň bývají nadstandardně vybavené na základě požadavků zákazníka.

Na konci roku 2024 zaměstnávala společnost 3608 lidí včetně těch na mateřské či rodičovské dovolené, což ve srovnání s rokem 2023 představuje o 206 pracovníků více. Zároveň spolupracovala s agenturami práce, které jí během roku poslaly v průměru 818 zaměstnanců.

VIDEO: Zvažujeme o přesunu výroby do Ameriky. Závod v Rusku jsme odepsali, ani se tam nedovoláte, říká Bříza z Koh-i-nooru ve FLOW

FLOW: Zvažujeme o přesunu výroby do Ameriky. Závod v Rusku jsme odepsali, ani se tam nedovoláte, říká Bříza z Koh-i-nooru • Zdroj: e15

Letos v květnu valná hromada společnosti rozhodla o vytěsnění minoritních akcionářů. Jednání s tímto návrhem bylo svoláno na žádost hlavního akcionáře Iveco France SAS. Podle znaleckého posudku, který si nechala firma zpracovat, by mělo při přechodu cenných papírů připadat na každou akcii v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1000 korun protiplnění 26.743 korun. Za rok 2023 byla schválena výplata dividend v celkové výši 459 milionů korun.

Iveco Czech Republic vyrábí ve Vysokém Mýtě meziměstské, příměstské a městské autobusy v různých délkách v naftových a CNG verzích. Kromě nich nabízí alternativní pohony na bioplyn, parafinickou motorovou naftu a hydrovegetativní oleje. Předloni firma zahájila výrobu plně elektrického bateriového příměstského autobusu.

Podnik ve Vysokém Mýtě založil Josef Sodomka. Původně se zaměřoval na kočáry, od roku 1925 Josef Sodomka mladší začal vyrábět automobilové karosérie, výrobu autobusů zahájil ve druhé polovině 40. let minulého století. Od roku 1948 do roku 2006 byla firma známá pod jménem Karosa, v roce 2007 se přejmenovala na Iveco Czech Republic. Podnik je součástí skupiny Iveco Group, autobusy vyrábí pod značkou Iveco Bus, a to nejen v Mýtě, ale také v závodech v Itálii a Francii.